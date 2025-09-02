Deszcz i grad. W których regionach? Prognoza pogody na wtorek, 2 września

We wtorek, 2 września 2025 roku, pogoda w Polsce będzie bardzo zróżnicowana. Na wschodzie i południu kraju prognozowane jest niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie z możliwością wystąpienia słabych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze chmur będzie więcej, co przełoży się na przelotne opady deszczu, burze, a miejscami również grad. Podczas burz może spaść od 20 do 30 mm deszczu.

Prognoza pogody na wtorek, 2 września. Jaka będzie temperatura?

We wtorek, 2 września 2025 roku, temperatura maksymalna na wschodzie Polski wyniesie od 26 do 30 stopni Celsjusza, natomiast na zachodzie będzie chłodniej - od 22 do 25 stopni Celsjusza. Nad morzem i w kotlinach górskich termometry wskażą około 21 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, a w czasie burz porywy mogą osiągnąć do 75 km/h.

Jaka pogoda będzie w nocy?

W nocy z wtorku (2 września) na środę (3 września) na południowym wschodzie kraju będzie pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach spodziewane jest umiarkowane lub duże zachmurzenie, a także przelotne opady deszczu oraz burze, zwłaszcza od Pomorza Wschodniego po Śląsk i Małopolskę. Ilość opadów podczas burz może wynieść od 15 do 20 mm. Miejscami pojawi się mgła ograniczająca widoczność do około 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 15 do 19 stopni Celsjusza, a w kotlinach górskich i na zachodzie kraju od 12 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, jedynie podczas burz porywy mogą osiągnąć do 70 km/h.