Stanisław Soyka zmarł 21 sierpnia w wieku 66 lat. Tego samego dnia artysta miał wystąpić podczas czwartego dnia Top of the Top Sopot Festivalu.

Śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Soyki

Śledztwo w sprawie śmierci Stanisława Soyki wszczęła prokuratura rejonowa w Sopocie. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W miniony poniedziałek śledczy przekazali informacje o zakończonej sekcji zwłok. "W Zakładzie Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prokurator nadzorował przeprowadzenie oględzin i otwarcia zwłok zmarłego. Nie stwierdzono żadnych obrażeń na ciele oraz udziału osób trzecich. Obecnie nie jesteśmy w stanie określić przyczyny zgonu, dlatego konieczne będzie przeprowadzenie badań histopatologicznych. Na podstawie wyników tych badań będziemy mogli wskazać przyczynę śmierci pana Soyki - przewidywany czas uzyskania odpowiedzi to około miesiąca" - powiedział Pudelkowi zastępca rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Marek Kopczyński.

Stanisław Soyka nie żyje. Jest nagranie z próby w Sopocie. Ogromne wzruszenie [WIDEO]
Pożegnanie Stanisława Soyki

W niedzielne popołudnie rodzina Stanisława Soyki zamieściła w mediach społecznościowych informacje o pogrzebie artysty. Muzyk spocznie na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Ceremonia pożegnalna odbędzie się 8 września. "Ceremonia pożegnania Stanisława Sojki odbędzie się 8 września 2025 roku o godz. 12:00 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 w Warszawie. Następnie o godz. 14:00 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe" - napisano.

Stanisław Soyka przez ostatnie lata ciężko chorował. 'Może się panu poprawić'
Prośba rodziny Stanisława Soyki

"W tym trudnym dla nas czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, nie wykonywanie zdjęć oraz o powstrzymanie się od składania kondolencji. Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy" - dodano.