Prognoza pogody na środę, 3 września 2025 roku. Jaka będzie temperatura?

Temperatury w środę, 3 września 2025 roku, będą się wahać od maksymalnie 24 stopni Celsjusza w ciągu dnia do minimalnie 14 stopni Celsjusza w nocy. Szansa na opady deszczu jest niewielka i wynosi 20 proc. w dzień oraz 15 proc. w nocy. Wiatr będzie umiarkowany, o prędkości 8 km/h, wiejący z kierunku północno-wschodniego.

Jaka będzie pogoda w nocy z czwartku na piątek?

Noc ze środy na czwartek, z 3 na 4 września 2025 roku, zapowiada się pogodnie. Zgodnie z prognozą pogody, będzie to bezchmurna noc z minimalną temperaturą na poziomie 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, o prędkości 8 km/h, wiejący z kierunku północno-wschodniego. Wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 75 proc.

Jaka będzie pogoda w czwartek, 4 września?

Kolejny dzień, czwartek, 4 września 2025 roku, będzie częściowo pochmurny, a temperatura wzrośnie do 27 stopni Celsjusza. Szansa na deszcz zarówno w dzień, jak i w nocy z czwartku na piątek, wyniesie 15 proc.