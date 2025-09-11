Deszczowo, burzowo i bardzo wietrznie. Prognoza pogody na czwartek, 11 września

W czwartek, 11 września 2025 roku, praktycznie w całym kraju spodziewane są opady deszczu, zwłaszcza we wschodniej połowie, gdzie mogą być one umiarkowanie intensywne. W rejonach zachodnich i południowych mogą również wystąpić burze. Miejscami spadnie sporo deszczu. Na wschodzie kraju oraz na Pomorzu Wschodnim suma opadów może wynieść nawet 20 mm, a na zachodzie, gdzie przejdą burze, do 15 mm.

Prognoza pogody na czwartek, 11 września 2025 roku. Jaka będzie temperatura?

Temperatura w czwartek, 11 września, będzie zróżnicowana. Najchłodniej będzie lokalnie w centrum, na wschodzie i na Podhalu, gdzie termometry wskażą około 17 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie temperatura wzrośnie do 23 stopni Celsjusza.

Uwaga na silny wiatr w czwartek, 11 września 2025 roku

Kluczowym elementem pogody w czwartek, 11 września, będzie silny wiatr. W całym kraju będzie on porywisty, a nad morzem i w rejonach podgórskich jego porywy mogą osiągnąć 60 km/h. Podczas burz wiatr może wiać z prędkością do 65 km/h, a na szczytach Sudetów nawet do 70 km/h. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych. Podsumowując, czwartek będzie dniem pełnym dynamicznych zjawisk pogodowych – od deszczu i burz po silny, porywisty wiatr. Pamiętaj o zabraniu parasola i dostosuj ubiór do zmiennej aury.