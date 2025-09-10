Metro kursuje na odcinku Kabaty – Stokłosy oraz Politechnika – Młociny – wyjaśniła rzeczniczka.

Jakie stacje wyłączono z ruchu?

Anna Boroń podała, że zostały wyłączone z ruchu stacje: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie.

Reklama

Zastępcza komunikacja autobusowa

Na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego poinformowano, że trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie: Metro Stokłosy 04 – al. KEN – Rolna – al. Wilanowska – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Metro Politechnika 05.