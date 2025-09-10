Z przyczyn technicznych pociągi metra linii M1 nie kursują na odcinku Stokłosy – Politechnika – poinformowała PAP rzeczniczka metra Anna Boroń. Oznacza to, że aż sześć stacji zostało wyłączonych z ruchu.
Metro kursuje na odcinku Kabaty – Stokłosy oraz Politechnika – Młociny – wyjaśniła rzeczniczka.
Jakie stacje wyłączono z ruchu?
Anna Boroń podała, że zostały wyłączone z ruchu stacje: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie.
Zastępcza komunikacja autobusowa
Na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego poinformowano, że trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie: Metro Stokłosy 04 – al. KEN – Rolna – al. Wilanowska – al. Niepodległości – al. Armii Ludowej – Waryńskiego – Metro Politechnika 05.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama