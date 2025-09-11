Zapad 2025 tuż przy granicy. "Te drony to przedsmak"

Już jutro ruszą wspólne manewry Rosji i Białorusi Zapad 2025. Możemy spodziewać się różnego rodzaju prowokacji. Zresztą mówiąc wprost, chyba uprawniona jest teza, że te drony są przedsmakiem albo elementem tego, czego możemy się spodziewać - ocenił w TOK FM Marcin Kierwiński.

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została kilkunastokrotnie naruszona przez rosyjskie drony. Służby odnalazły do tej pory 16 maszyn.

Trwają poszukiwania dronów

Szef MSWiA powiedział, że znaleziono wraki 16 dronów z 19, które pojawiły się na radarach. Istnieje też teoretyczna możliwość, że mogły wylecieć poza polską przestrzeń powietrzną, zawrócić, wrócić. Trwają poszukiwania - wyjaśnił Kierwiński.

Obawiamy się szeroko rozumianych prowokacji. Zwiększana presja migracyjna, próby przechodzenia na polską stronę, przejeżdżania osób niebezpiecznych dla polskiego bezpieczeństwa - tłumaczy polityk.

Polska zamyka granicę w związku z manewrami Zapad 2025

Chcę zdementować, że zamknięcie tejże granicy nie jest na czas trwania Zapadu, tylko w związku z Zapadem. Czas zamknięcia granicy jest bezterminowy. Będziemy analizować na bieżąco sytuację - wyjaśnił minister. Na każdy scenariusz trzeba się szykować - ocenił Kierwiński.