"10 września 2025 roku w akwenie Morza Czarnego specjalsi HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy namierzyli i skutecznie zaatakowali kolejny kosztowny cel wojskowy państwa agresora Rosji – okręt projektu wielofunkcyjnych jednostek MPSV07 z rosyjskiej Floty Czarnomorskiej" – przekazał HUR w komunikatorze Telegram, dołączając wideo, gdzie widać moment uderzenia w okręt.

Zniszczenie okrętu MPSV07

W chwili ataku okręt prowadził rozpoznanie radioelektroniczne i patrolował podejścia do miejsc bazowania resztek Floty Czarnomorskiej - czytamy w komunikacie HUR.

Okręt ten wszedł do służby w 2015 roku, a jego wartość to około 60 mln dolarów. Łącznie Rosja posiada cztery takie jednostki. Według danych HUR okręt projektu MPSV07 jest wyposażony w systemy do nurkowania, zdalnie sterowane aparaty, hydrolokator oraz środki rozpoznania radioelektronicznego. Jednostka może być wykorzystywana do badania dna morskiego.

Precyzyjny atak ukraińskim dronem

"Precyzyjny atak specjalsi HUR (...) przeprowadzili bojowym bezzałogowcem ukraińskiej produkcji. (...) W wyniku uderzenia zniszczono aparaturę rozpoznania radioelektronicznego wrogiej jednostki, a okręt został wyłączony z działań i skierowany na kosztowną naprawę" – podkreślono.

Już 28 zniszczonych okrętów Rosji

Operacje HUR mają na celu zniszczenie lub uszkodzenie rosyjskich okrętów, aby osłabić potencjał rosyjskiej machiny wojennej w wojnie z Ukrainą. Od początku wojny na pełną skalę siły ukraińskie zniszczyły 28 okrętów – podał w czwartek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.