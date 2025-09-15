Prawdziwy początek jesieni? Prognoza pogody na poniedziałek, 15 września

W poniedziałek, 15 września 2025 roku, temperatura powietrza będzie łagodna, nieco chłodniejsza niż latem, do 22 stopni Celsjusza, ale nadal komfortowa na spacery czy aktywności na zewnątrz.

Czy będzie wiało w poniedziałek, 15 września?

W poniedziałek wiatr może być umiarkowany, powodując uczucie lekkiego chłodu, jednak nie powinno to przynieść znaczących utrudnień. Opady atmosferyczne są raczej mało prawdopodobne, co pozwoli utrzymać przyjemną, suchą aurę bez deszczu.

Jesienna atmosfera?

Tak zróżnicowana, ale stabilna pogoda sprzyja typowej, spokojnej jesiennej atmosferze, z temperaturą powietrza, która w ciągu dnia będzie wyraźnie wyższa niż w godzinach porannych czy wieczornych, co jest charakterystyczne dla tej pory roku. Warto dodać, że pogoda ta nie wymaga szczególnych przygotowań poza lekkim, warstwowym ubraniem, idealnym do codziennych aktywności na świeżym powietrzu.