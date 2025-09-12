Sejm przyjął uchwałę dot. naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

Za uchwała głosowało 431 posłów, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Przeciwko uchwale potępiąjącej rosyjską agresją na terytorium Polski zagłosował poseł Konfederacji Włodzimierz Skalik, natomiast inni posłowie tego ugrupowania: Roman Fritz i Sławomir Zawiślak wstrzymali się od głosu.

Komunikat wojska

Projekt uchwały wniosło w piątek Prezydium Sejmu. Jej treść ma związek z wydarzeniami, które miały miejsce w nocy z wtorku na środę. Wówczas Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej naszego kraju i zdecydowanie potępia prowokacyjne i niezgodne z prawem międzynarodowym działania Federacji Rosyjskiej” - napisano w uchwale.

Zaznaczono w niej również, że Sejm wyraża głębokie uznanie i podziękowania dla Wojska Polskiego oraz składa podziękowania państwom sojuszniczym NATO za wsparcie i solidarność. "Rzeczpospolita Polska zobowiązuje się do dalszego wzmacniania obronności państwa oraz współpracy międzynarodowej na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Będziemy stanowczo reagować na wszelkie podobne incydenty, nie pozostawiając miejsca na jakiekolwiek próby podważania naszego bezpieczeństwa” - dodano.

"Zjednoczenie wszystkich sił politycznych"

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z satysfakcją przyjmuje zjednoczenie wszystkich sił politycznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzywa do kontynuowania stanowczych i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i wzmacniania zdolności do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w szczególności płynącymi ze strony Federacji Rosyjskiej” - czytamy.