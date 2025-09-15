Jak przekazał rzecznik warszawskiej Prokuratury, prok. Piotr Antoni Skiba, postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa zapadło 12 września 2025 roku. Dotyczy ono:

Transakcji nabycia akcji EGB Investments S.A.: GetBack S.A. kupiła akcje od funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. za znacznie zawyżoną cenę.

Pozornej umowy między Altus Doradztwo Inwestycyjne i GetBack S.A.: Chodzi o umowę, która była postrzegana jako pozorna.

W tych wątkach zarzuty dotyczyły członków zarządu Altus TFI S.A. – Piotra O. i Jakuba R. (jako sprzedających) oraz członków zarządu Getback S.A. – Konrada K., Anny P., Mariusza B., Marka P. (jako kupujących). Dodatkowo, w drugim wątku, podejrzanymi byli Anna O., Piotr O., Konrad K., Anna P., Michał S.

Postanowienie nieprawomocne. Strony mają prawo do zażalenia

Prokurator Skiba podkreślił, że postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne. Oznacza to, że stronom przysługuje prawo złożenia na nie zażalenia. Mimo umorzenia tych dwóch wątków, śledztwo w sprawie afery Getback, która dotknęła tysiące inwestorów, jest nadal prowadzone w innych obszarach.