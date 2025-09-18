MON prostuje dezinformację nt. śmierci ppłk Barnasia

W odpowiedzi na pojawiające się w sieci informacje, które sugerowały różne przyczyny śmierci ppłk Barnasia, MON zdecydował się wydać oficjalny komunikat w tej sprawie. Na platformie X (dawniej Twitter) napisano, iż przyczyną śmierci wojskowego była przegrana walka z długotrwałą chorobą.

Tym samym resort chciał zdementować dotychczasowe spekulacje. W komunikacie znalazł się także apel o rozwagę i nierozpowszechnianie informacji, które pochodzą z niepotwierdzonych i nieoficjalnych źródeł.

- Mając na uwadze dobre imię zmarłego żołnierza i trudny czas dla jego bliskich prosimy o niewykorzystywanie tej tragedii do jakichkolwiek celów dezinformacji czy tworzenia spiskowych teorii podających inne przyczyny śmierci. Dezinformacja działa tylko wtedy, gdy dajemy się jej zwieść. Nie powielaj kłamstw! - dodało Ministerstwo Obrony Narodowej w swoim wpisie.

Ppłk Konrad Barnaś nie żyje - kim był wojskowy?

Podpułkownik Konrad Barnaś zmarł 12 września 2025 roku, jednak informacja o jego śmierci została upubliczniona dopiero 17 września. Wojskowy był szefem sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu. Jednostka ta założona została w 2016 roku.

Brał on także udział w polskiej misji w Afganistanie w 2011 roku. Pełnił tam rolę Dowódcy Klucza BSR w Grupie Rozpoznawczej Polskich Sił Zadaniowych. Pogrzeb żołnierza odbędzie się w piątek o godz. 14:00 w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czarnej.