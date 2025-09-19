Cezary Tomczyk, sekretarz stanu MON podpisał decyzję dotyczącą testowania w Siłach Zbrojnych RP bezzałogowych statków powietrznych, bezzałogowych systemów uzbrojenia oraz środków ich zwalczania. Dzięki nowym przepisom wojsko znacznie szybciej pozyska najnowsze rozwiązania w zakresie dronów i systemów antydronowych. „Jeszcze w tym miesiącu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, najnowsze rozwiązania z rynku - obecnie na finiszu testów w ramach ćwiczeń pk. „ŻELAZNY OBROŃCA 25” - trafią do Wojska Polskiego. W obliczu rosnących zagrożeń upraszczamy system pozyskiwania innowacyjnych technologii dla armii. Dzięki temu Polska zyskuje realne zdolności, by skutecznie odpowiadać na współczesne wyzwania” - podkreślił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, komentując nowe regulacje.

Nowa decyzja MON

Decyzja Nr 123/MON z dnia 12 września 2025 r. w sprawie organizacji i trybów testowania w Siłach Zbrojnych RP bezzałogowych statków powietrznych i bezzałogowych systemów uzbrojenia oraz środków zwalczania bezzałogowych statków powietrznych i środków zwalczania bezzałogowych systemów uzbrojenia doprecyzowuje procedury, które wynikają z ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego (tzw. specustawy), obowiązującej od 6 września br.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 specustawy, w przypadku zakupu przez Siły Zbrojne RP systemów bezzałogowych, które zostały pozytywnie przetestowane i zarekomendowane przez wojsko, a na ich pozyskanie wyraził zgodę Minister Obrony Narodowej, nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Konieczne było więc określenie na poziomie resortowym znaczenia pojęcia „przetestowane w Siłach Zbrojnych RP” oraz trybu takich działań.

Przyjęte rozwiązania zakładają, że:

• testy będą realizowane przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej wskazane w ustawie o obronie Ojczyzny,

• proces będzie miał charakter rozproszony i równoległy, obejmując różne lokalizacje w kraju,

• procedura będzie transparentna, konkurencyjna i jednolita dla wszystkich podmiotów,

• producenci i dostawcy przejdą uproszczoną weryfikację kontrwywiadowczą,

• koordynacją procesów zajmie się Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia Dowództwa Generalnego RSZ.

Nowy akt resortowy pozwoli skonsolidować rozproszone dotychczas kompetencje w obszarze testowania sprzętu bezzałogowego, znacząco przyspieszając proces wprowadzania do Sił Zbrojnych RP sprawdzonych w praktyce rozwiązań.

Wdrożenie nowych zasad testowania przyczyni się do szybszego nasycenia Sił Zbrojnych RP skutecznymi, nowoczesnymi i sprawdzonymi systemami bezzałogowymi, zwiększając bezpieczeństwo żołnierzy i potencjał obronny państwa.

Ponad 500 propozycji innowacyjnych projektów wspierających budowę Tarczy Wschód.

Na początku 2025 roku Departament Innowacji MON ogłosił, że zbiera propozycje rozwiązań nowoczesnych technologii, które mogą wesprzeć realizację strategicznych celów obronnych w zakresie Narodowego Programu Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód". Inicjatywa ta spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem producentów, dostawców, ale też ośrodków akademickich. Do połowy roku zgłoszonych zostało ponad pół tysiąca propozycji. Specjalne grupy ekspertów Sztabu Generalnego WP oceniały te propozycje, a w efekcie wyłonionych zostało 200 rozwiązań, z których blisko 40 jest obecnie testowane podczas federacji ćwiczeń „ŻELAZNY OBROŃCA 25”.

Testy innowacyjnych rozwiązań podczas federacji ćwiczeń „ŻELAZNY OBROŃCA 25”

W ramach ćwiczenia „ŻELAZNY OBROŃCA 25” prowadzone są testy nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które mogą wesprzeć realizację strategicznych celów obronnych Narodowego Programu Odstraszania i Obrony „Tarcza Wschód”. Kilkadziesiąt propozycji, zgłoszonych w tym roku do Departamentu Innowacji MON, zostało wyselekcjonowanych przez grupy ekspertów wojskowych jako najbardziej perspektywiczne dla rozwoju zdolności obronnych Sił Zbrojnych RP.

Testy prowadzą 18 Dywizja Zmechanizowana oraz Wojska Obrony Terytorialnej, sprawdzając praktyczne zastosowanie innowacyjnych narzędzi i systemów. Szczególne miejsce wśród nich zajmują systemy bezzałogowe lądowe i powietrzne, a także radary, detektory i inne rozwiązania zwiększające świadomość sytuacyjną i skuteczność działań obronnych.