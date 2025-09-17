Atakowi dronów towarzyszył "największy atak dezinformacji" w historii

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, Szłapka odniósł się do krążących w sieci nieprawdziwych informacji dotyczących naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września.

Podkreślił, że bezpośrednio po tym zdarzeniu, polska przestrzeń informacyjna mierzyła się z jednym z największych w historii ataków dezinformacyjnych. Oświadczył, że w polską przestrzeń powietrzną wleciały rosyjskie drony i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, a sprawę dezinformacji z tym związanej bada Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).

Zrzucanie odpowiedzialności na Ukrainę i relatywizacja ataków dronów, a do tego szkodzenie instytucjom państwowym celem rosyjskiej dezinformacji

Szłapka mówił, że w ramach „gigantycznego ataku dezinformacji rosyjskiej”, która – jak mówił – pojawiały się próby relatywizowania tych wydarzeń, próby zrzucania odpowiedzialności na stronę ukraińską czy „wbijania klina między instytucje państwowe w Polsce”.

- Nie ma żadnych wątpliwości, prawda jest jasna: do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło z wyniku intencjonalnych działań rosyjskich – podkreślił rzecznik rządu. Dodał, że ktokolwiek podważał te informacje, „uczestniczył świadomie bądź nieświadomie w kwestiach dezinformacyjnych”. Podkreślił, że należy zwracać uwagę na przekazywane informacje, a także śledzić oficjalne komunikaty państwowych instytucji.

Szłapka wspomniał też, że były minister obrony Mariusz Błaszczak (PiS) poprzez wpisy na portalu X przekazywał, jakoby MON przestał korzystać z systemu antydronowego SKYctrl. Rzecznik rządu, podobnie jak wcześniej zrobił to resort obrony, zapewnił, że jest to nieprawda, a systemy te działają i wykonują zadania operacyjne 24 godziny na dobę.