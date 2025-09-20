Temperatury mogą sięgnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na sobotę, 20 września

W sobotę, 20 września 2025 roku, w większości kraju spodziewana jest słoneczna pogoda z niewielkim zachmurzeniem. Na południu niebo będzie nawet bezchmurne. Jedynie na północy okresowo może pojawić się więcej chmur kłębiastych. Rano na południu mogą utworzyć się mgły, które ograniczą widoczność do około 200 metrów.

Prognoza pogody. Jaka temperatura w sobotę, 20 września?

W sobotę temperatury w ciągu dnia będą zróżnicowane. Nad morzem i w kotlinach karpackich termometry pokażą około 24 stopni Celsjusza, w większości regionów 26-28 stopni Celsjusza, a lokalnie na południu, zachodzie i w centrum kraju osiągną nawet 29-30 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z południa i południowego zachodu, będzie słaby lub umiarkowany, jednak miejscami może być porywisty – do 50-60 km/h, a na Przedgórzu Sudeckim i w rejonach podgórskich Karpat do 65 km/h.

Jaka pogoda w nocy?

Noc z soboty na niedzielę przyniesie małe zachmurzenie, a na południu niebo pozostanie bezchmurne. Temperatury spadną do 12-17 stopni Celsjusza, choć lokalnie na południu utrzymają się na poziomie 18 stopni Celsjusza. W kotlinach karpackich może być chłodniej, z temperaturami spadającymi do 8 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, z okresowymi porywami na południu i w rejonach podgórskich.