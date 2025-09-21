Kolejny gorący dzień przed nami. Prognoza pogody na niedzielę, 21 września

W niedzielę, 21 września 2025 roku, ociepli się w całej Polsce – na większości obszaru temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. Na zachodzie i południu Polski spodziewane są upały do 27-28 stopni, a lokalnie nawet 29 stopni Celsjusza. Mimo to, poranki będą chłodne, zwłaszcza na wschodzie i w rejonach podgórskich, gdzie w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do około 10 stopni Celsjusza.

Jaka temperatura w niedzielę, 21 września??

W niedzielę czeka nas słoneczna i upalna pogoda. Temperatura będzie wysoka, ale jej wartość będzie zależała od regionu:

Na Podlasiu termometry wskażą około 25 stopni Celsjusza.

W centralnej Polsce można spodziewać się około 28 stopni Celsjusza.

Najgoręcej będzie na Pogórzu Karpackim, gdzie lokalnie temperatura może sięgnąć 30 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Czy będzie wiało w niedzielę, 21 września?

W niedzielę wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunku południowego i południowo-zachodniego.

Czy będzie padało w niedzielę, 21 września?

W niedzielę pogoda w większości Polski będzie nadal słoneczna i ciepła. Na północnym zachodzie kraju może być więcej chmur i wystąpią tam przelotne opady deszczu.