Poniedziałek, 22 września 2025 roku, przyniesie w Polsce zróżnicowane warunki pogodowe, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu aktywności na świeżym powietrzu. Oto prognoza pogody dla sportowców na poniedziałek.
Pogoda dla sportowca
- Północ i zachód kraju: Warunki będą chłodne i niestabilne. Dominować będzie zachmurzenie, a wiatr będzie umiarkowany, co może utrudniać sporty wytrzymałościowe, takie jak bieganie czy jazda na rowerze. Z uwagi na przelotne opady deszczu, konieczne będzie odpowiednie ubranie, np. kurtka przeciwdeszczowa, odzież termoochronna. Temperatury w tym rejonie wyniosą od 13 do 16 stopni Celsjusza.
- Centrum Polski: Warunki będą umiarkowane. Temperatura 19-22 stopni Celsjusza jest komfortowa do większości aktywności fizycznych. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego. Istnieje ryzyko niewielkich opadów, więc warto mieć przy sobie kurtkę przeciwdeszczową.
- Południe i wschód kraju: Idealne warunki dla sportowców! Słoneczna i bezchmurna pogoda, a temperatura do 28 stopni Celsjusza sprzyja treningom na zewnątrz. Należy jednak pamiętać o nawodnieniu, ponieważ wysoka temperatura może prowadzić do odwodnienia. W górach wiatr będzie silny (porywy do 80 km/h), co może być niebezpieczne dla turystów i wspinaczy.
Jak się ubrać?
- Północ i zachód: Ubierz się warstwowo. Podstawą powinna być koszulka termoaktywna, która odprowadzi wilgoć. Na to załóż bluzę lub polar, a na wierzch kurtkę przeciwwiatrową i przeciwdeszczową. Dobrze jest mieć ze sobą również lekką czapkę i rękawiczki.
- Centrum: Podobnie jak na północy, ubierz się warstwowo, ale lżej. Wystarczy cienka bluza i kurtka, którą w razie potrzeby można zdjąć.
- Południe i wschód: Wystarczy koszulka z krótkim rękawem i krótkie spodenki. Warto mieć jednak ze sobą lekką bluzę na wypadek, gdyby wieczorem temperatura spadła. Pamiętaj o kremie z filtrem i nakryciu głowy, aby chronić się przed słońcem.
Jaka będzie pogoda w nocy z poniedziałku na wtorek? Jak się ubrać?
Noc z poniedziałku na wtorek będzie chłodna i wilgotna, dlatego po zmroku należy się ubrać znacznie cieplej.
