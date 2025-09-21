Grzegorz Pawlak jest głosem tanecznego show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Zapowiada również programy tej stacji. Widzowie kojarzą go również jako polski głos Skippera z "Madagaskaru" czy Lorda Vadera z "Gwiezdnych wojen".

Kawka z...Grzegorzem Pawlakiem. W jakim spektaklu gra głos Polsatu?

Grzegorza Pawlaka można również oglądać w spektaklu "Kogut w rosole", który oparty jest na brytyjskim filmie "Goło i wesoło" ("The Full Monty"). Sztuka opowiada historię bezrobotnych mężczyzn, którzy postanawiają zostać striptizerami, by odnaleźć swoje miejsce w życiu. Gram tam najstarszego z nich. Faceta z pewną tajemnicą- mówi Grzegorz Pawlak.

Bardzo się cieszę, że ten spektakl jest, bo w czasach, gdy tak dużo się mówi o kobietach, ten spektakl pokazuje zmagania facetów o siebie, o rodzinę, takie mini bitwy - opowiada aktor.

Kawka z...Grzegorzem Pawlakiem. "Nigdy nie zwracałem uwagi na swój głos"

W tym odcinku Kawki z...Grzegorz Pawlak mówi o tym, jak trafił do świata dubbingu. Nigdy nie zwracałem uwagi na swój głos - mówi aktor. Wyznaje co jest jego wielką pasją i gdzie go to jego wielkie hobby doprowadziło. Wyznaje również, co sądzi o dzisiejszym świecie kobiet i mężczyzn a także przyznaje, że bardzo późno nauczył się siebie.

Kawka z...Grzegorzem Pawlakiem. "Gdybym teraz był ojcem..."

Bardzo wcześnie zostałem tatą. Gdybym teraz był ojcem, byłbym dużo bardziej odpowiedzialny - stwierdza Pawlak. Co mówią na ten temat jego córki? Które postaci, którym użyczył głosu lubi najbardziej? I jak doszło do tego, że mówił głosem Jana Pawła II? O tym Grzegorz Pawlak mówi w tym odcinku Kawki z.... Zapraszamy do oglądania.