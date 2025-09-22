Astronomiczna jesień 2025. Co czeka nas na niebie?

Dziś, 22 września 2025 roku, o godzinie 20:19, oficjalnie rozpoczyna się astronomiczna jesień. To wyjątkowy moment, zwany równonocą jesienną, kiedy Słońce przekracza punkt Wagi, a dzień i noc mają niemal identyczną długość. Astronomiczna jesień to idealny czas na obserwacje, ponieważ powietrze jest bardziej przejrzyste, a noce stają się coraz dłuższe.

Reklama

Kluczowe zjawiska astronomiczne tej jesieni

Jesienne niebo będzie obfitować w fascynujące widowiska, które zaskoczą nawet doświadczonych obserwatorów.

Trzy superpełnie Księżyca : Księżyc, będąc w pełni i jednocześnie najbliżej Ziemi, zaserwuje nam aż trzy superpełnie: 7 października , 5 listopada i 5 grudnia . Każda z nich będzie wydawała się większa i jaśniejsza niż zwykle.

: Księżyc, będąc w pełni i jednocześnie najbliżej Ziemi, zaserwuje nam aż trzy superpełnie: , i . Każda z nich będzie wydawała się większa i jaśniejsza niż zwykle. Obfite deszcze meteorów : Choć październikowe Orionidy będą raczej skromne (do 23 meteorów na godzinę), to już w grudniu, 14 dnia, czeka nas prawdziwy show. Rój Geminidów, porównywalny z sierpniowymi Perseidami, może dostarczyć nawet 120 meteorów na godzinę.

: Choć październikowe Orionidy będą raczej skromne (do 23 meteorów na godzinę), to już w grudniu, 14 dnia, czeka nas prawdziwy show. Rój Geminidów, porównywalny z sierpniowymi Perseidami, może dostarczyć nawet 120 meteorów na godzinę. Koniunkcje i inne zjawiska: Na niebie pojawi się również Jowisz (widoczny w drugiej części nocy) oraz Wenus (jako gwiazda poranna). 12 listopada czeka nas wyjątkowe zbliżenie Księżyca z Regulusem, najjaśniejszą gwiazdą w gwiazdozbiorze Lwa.

Czym się różni jesień kalendarzowa od astronomicznej?

Różnica między jesienią kalendarzową a astronomiczną polega na sposobie ustalenia ich początku. Kalendarzowa jesień ma zawsze stałą datę, 23 września, jest umownym, stałym okresem. Natomiast astronomiczna jesień rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej, która co roku wypada w innym dniu, zazwyczaj między 22 a 23 września, co czyni ją datą zmienną.