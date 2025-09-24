Pogodniej, ale nie w całej Polsce. Prognoza pogody na środę, 24 września

W środę, 24 września 2025 roku, pogoda będzie zmienna, ale generalnie chłodna. Na zachodzie i w centrum kraju dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie, podczas gdy na północnym wschodzie niebo będzie bardziej pochmurne, z możliwością przelotnego deszczu. Na południu początkowo wystąpią opady, które z czasem będą zanikać, ustępując miejsca przejaśnieniom.

Jaka temperatura w środę, 24 września?

W ciągu dnia najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie temperatura wyniesie od 10 do 13 stopni Celsjusza. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą około 14 stopni Celsjusza, w centrum 16 stopni Celsjusza, a na zachodzie i południu najcieplej będzie w granicach 17 stopni Celsjusza. Wiatr, wiejący głównie z północnego wschodu i wschodu, będzie umiarkowany, a miejscami porywisty, osiągając 50-60 km/h. W Sudetach jego porywy mogą dojść nawet do 70 km/h.

Jaka temperatura w nocy?

Noc przyniesie bezchmurne niebo lub niewielkie zachmurzenie, z wyjątkiem północnych i południowych krańców kraju, gdzie może pojawić się więcej chmur. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura w nocy spadnie do 3 do 7 stopni Celsjusza, a nad morzem do 10 do 12 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w pobliżu gruntu, możliwe są przymrozki do -1 stopni Celsjusza. Wiatr w nocy będzie słaby do umiarkowanego, a w górach nadal porywisty – w Sudetach do 70 km/h, a w Tatrach do 60 km/h.