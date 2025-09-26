Prognoza pogody

Większość kraju czeka pogodna aura ze słońcem. Tylko na południu i południowym zachodzie będzie więcej chmur, a lokalnie może pojawić się słaby, przelotny deszcz.

Temperatura w dzień: Maksymalnie termometry wskażą od 14 do 17 stopni Celsjusza (w rejonach podgórskich chłodniej: 12 do 14 stopni Celsjusza) .

. Temperatura rano i wieczorem: Rano, gdy idziesz do szkoły, i w nocy, gdy wracasz, będzie bardzo zimno. Spodziewane są przymrozki, zwłaszcza na wschodzie i w rejonach górskich, gdzie temperatura przy gruncie może spaść nawet do −3 stopni Celsjusza .

. Wiatr: Będzie wiał chłodny wiatr ze wschodu. Uważaj, bo w porywach będzie wzmagał uczucie zimna, szczególnie na zachodzie kraju.

Jak się ubrać? Porada dla ucznia

Na taką pogodę najlepszy jest strój "na cebulkę". Rano będzie zimno, w ciągu dnia trochę się ociepli, a wieczorem znów chłód Cię zaskoczy.

Góra: Obowiązkowo załóż T-shirt (jako pierwszą warstwę), na to ciepłą bluzę lub sweter, a na wierzch kurtkę przejściową (najlepiej wiatroodporną). To pozwoli Ci zdjąć jedną warstwę, gdy w szkole lub w słońcu zrobi się cieplej. Dół: Zdecydowanie wybierz długie spodnie. Na krótkie spodenki będzie za zimno. Głowa i szyja: Rano, gdy wyruszasz do szkoły, przyda się cienka czapka i/lub szalik/chusta, aby ochronić się przed mroźnym powietrzem i wiatrem. Obuwie: Załóż pełne, cieplejsze buty sportowe lub inne zakryte obuwie. Dodatki: Jeśli mieszkasz na południu, wrzuć do plecaka mały parasol na wypadek przelotnego deszczu. Jeśli jesteś zmarzluchem i masz rano lekcje na świeżym powietrzu, rozważ też cienkie rękawiczki.

Pamiętaj, że lepiej ubrać się cieplej i zdjąć jedną warstwę, niż zmarznąć!