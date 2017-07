Poseł PO Jan Grabiec twierdzi z kolei, że partia jak co tydzień oddelegowała swojego przedstawiciela, który tym razem nie został wpuszczony do studia.

W sobotę na swoim profilu twitterowym Biuro Prasowe Klubu Parlamentarnego PO podało, że "zgodnie z prośbą skierowaną do redakcji programu +Woronicza 17+ o uczestnictwo przedstawiciela Platformy Obywatelskiej w jutrzejszym (tj. 16 lipca 2017 r.) wydaniu programu emitowanym na antenie TVP Info o godzinie 9.45 informujemy, iż do reprezentowania partii został wskazany poseł Michał Szczerba".

Na takie rozwiązanie nie zgodził się Rachoń. "Droga @Platforma_org czasy się zmieniły. Nie wyznaczacie już dziennikarzom gości. Zaprasza ich gospodarz, a nie Przewodniczący @SchetynadlaPO" – napisał na swoim profilu na Twitterze w sobotę.

W niedzielę poseł PO Jan Grabiec zamieścił na swoim twitterowym profilu nagranie wideo, w którym mówi: "Tak jak co tydzień oddelegowaliśmy swojego przedstawiciela, przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, zwyczajowo jak co tydzień, biuro prasowe wskazało posła PO jako przedstawiciela Platformy Obywatelskiej w programie Woronicza 17. Niestety pan poseł Michał Szczerba nie został wpuszczony do studia".

Według posła Grabca, to biuro prasowe PiS wydało zakaz wstępu do studia TVP Info dla posła Szczerby.

Rachoń skomentował też sprawę w niedzielę podczas programu. "Zawsze przedstawiciel Platformy Obywatelskiej jest w naszym studio, zawsze zapraszamy przedstawiciela Platformy Obywatelskiej i zawsze w ten sam sposób. W mijającym tygodniu nasz stały gość - Marcin Kierwiński - potwierdził udział w programie, po czym odwołała jego wizytę partia Platforma Obywatelska, informując dziennikarzy, że jedyną osobą, na którą zgodzi się Platforma Obywatelska, będzie pan poseł Michał Szczerba. To jest szantaż, my się przed tym szantażem nie poddamy i w sytuacji, kiedy partia polityczna próbuje wyznaczyć nam konkretnego przedstawiciela, my się na to po prostu nie możemy zgodzić" – powiedział.