W Sejmie od 18 kwietnia trwa protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Neumann przypomniał, że protest w Sejmie trwa 11. dzień. Przez ten czas rząd nie rozwiązał problemów, które sam spowodował. Ani Beata Szydło, która odpowiada za politykę społeczną w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ani Elżbieta Rafalska, minister odpowiedzialna za ten dział, nie rozwiązały przez te 11 dni tego problemu - mówił. Działania rządu ws. niepełnosprawnych nazwał "oszustwem".

Daliśmy czas do końca tygodnia, żeby rząd mógł spokojnie zrealizować obietnice, które sam wielokrotnie składał, które składała pani premier Szydło, czy pani minister Rafalska w swojej kampanii wyborczej. To są dwie osoby, które odpowiadają politycznie za ten protest, za to, że on w ogóle powstał, za to, że osoby niepełnosprawne zostały pozostawione przez rząd w Sejmie na długi majowy weekend bez żadnej szansy, żeby zakończyć to porozumieniem, zakończyć przyjęciem ustawy i rozwiązać problem opiekunów osób niepełnosprawnych dorosłych – oświadczył Neumann.

Wyraził nadzieję, że złożone w poniedziałek przez PO wnioski "zmobilizują rząd do tego, że rozpocznie poważne rozmowy, zmobilizuje układ rządzący do tego, że przerwie długi weekend". Jeżeli uda się znaleźć porozumienie, to my dajemy gwarancje, że posłowie Platformy są gotowi przyjechać do Sejmu i pracować w długi weekend majowy, żeby rozwiązać ten problem i nie zostawiać tych ludzi w Sejmie na tak długo – powiedział szef klubu PO.

Neumann zwrócił uwagę, że "nie składa wniosku o wotum nieufności licząc, że dojdzie do jakiejś wielkiej refleksji w PiS-ie". Bo oni nie są dzisiaj w stanie tej refleksji podjąć, ale to jest powód do debaty, to jest możliwość pokazania tej nieudolności i premier Szydło, i minister Rafalskiej w czasie debaty - mówił.

Zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni PO zaproponuje projekt ustawy o pomocy dla osób niesamodzielnych. Dodał, że będzie to "kompleksowe rozwiązanie", a prace nad nim niebawem się skończą, a obecnie trwają wyliczenia dotyczącego tej propozycji. Jeżeli oni przez 2,5 roku nie są w stanie przygotować takiego rozwiązania, to Platforma tutaj deklaruje pomoc – powiedział szef klubu PO.

Według niego, Szydło i Rafalska "w spadku po Platformie Obywatelskiej otrzymały" zagwarantowane w budżecie państwa 657 mln zł na podniesienie świadczenia opiekuńczego do kwoty 1477 zł. Zwrócił uwagę, że Beata Szydło przez cały okres trwania protestu nie pojawiła się w Sejmie, aby spotkać się z protestującymi.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów; klub PO liczy 136 posłów.

Posłowie opozycji o wotum nieufności dla Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej

Posłowie do Sejmu i PE byli w sobotę pytani w radiowej Trójce, czy przyłączą się do wniosków PO o wotum nieufności dla Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej.

Nie sądzę - odpowiedział poseł Grzegorz Długi (Kukiz'15). W jego ocenie jest to "zabawa, której wynik jest wiadomy; to jest tracenie czasu". Wolałbym, abyśmy dyskutowali o czymś, co jest realne, przekonywali się i tutaj bardzo chętnie byśmy poparli każdego, który by coś rozsądnego złożył - zapewnił Długi.

W Nowoczesnej decyzje zapadają kolegialnie, więc to na pewno będzie decyzja klubu, ale myślę, że tak - powiedziała wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak (Nowoczesna). Jak dodała, "pani Szydło jest dzisiaj odpowiedzialna za sprawy społeczne, w związku z tym zapytamy w czasie debaty, dlaczego od 2016 roku projekt ustawy Nowoczesnej (o świadczeniach rodzinnych), gdzie proponujemy różnego rodzaju rozwiązania, nie jest debatowany".

Jarosław Kalinowski (PSL) zasygnalizował, że klub UED-PSL "jak najbardziej poprze wnioski PO". Oczywiście to będzie decyzja klubu; (...) z jednej strony to jest presja na rządzących w sprawie niezwykle istotnej dla tego środowiska (...), a z drugiej strony rolą opozycji jest obnażać cynizm rządzących - powiedział. Jak wyjaśnił, "pani premier Szydło, kiedy jeszcze nie była premierem mówiła o +wycenianiu godności+ środowiska niepełnosprawnych, wycenianiu na 500 zł; trzeba zapytać, na ile +wycenia ich godność+". Okazuje się po raz kolejny, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia - podkreślił.

Odnosząc się do debaty wokół sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin Ryszard Czarnecki (PiS) stwierdził, że "z jednej strony mamy bardzo konkretne propozycje rządu (...), a z drugiej strony mamy +politykierstwo+".

W piątek wieczorem za zamkniętymi drzwiami odbyło się w Sejmie kolejne spotkanie minister RPiPS Elżbiety Rafalskiej z protestującymi w gmachu parlamentu rodzicami i opiekunami osób niepełnosprawnych. Uczestniczyła w nim także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Strona rządowa przedstawiła projekt mający gwarantować niepełnosprawnym ok. 520 zł oszczędności miesięcznie; m.in. zniesienie limitów wydatków na rehabilitację i wyroby medyczne.

Niepełnosprawnym jest potrzebna żywa gotówka, dodatek do renty socjalnej; postulat 500 zł dodatku nie został spełniony. Apelujemy o pomoc do prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - odpowiadały po spotkaniu przedstawicielki protestujących w Sejmie rodzin osób niepełnosprawnych dodając, że "majówkę" najprawdopodobniej spędzą w Sejmie.

Protest w Sejmie trwa od 18 kwietnia. Od początku towarzyszyły mu dwa główne postulaty - podwyższenia renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz wprowadzenia specjalnego dodatku pieniężnego dla osób niepełnosprawnych.

Na 7 maja zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z rządowym projektem, świadczenie wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2018 r., wówczas podwyższona renta zostanie wypłacona z wyrównaniem od 1 czerwca 2018 r.

Drugi postulat protestujących z czasem uległ zmianie. Początkowo protestujący nazywali go dodatkiem "rehabilitacyjnym" i chcieli, by wynosił on od razu 500 zł i przysługiwał co miesiąc, bez kryterium dochodowego osobom niepełnosprawnym niezdolnym do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. W środę postulat został zmodyfikowany - dodatek ten miałby być wprowadzany krocząco - najpierw w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia 2019 r. – 400 zł i od czerwca 2019 r. – 500 zł.