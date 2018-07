Redakcja Dziennik.pl

Po południu na teren Sejmu próbował wjechać samochód, w którym siedzieli posłowie Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus oraz Paweł Kasprzak i Wojciech Kinasiewicz, działacze Obywateli RP. Straż Marszałkowska nie zezwoliła na wjazd aktywistów opozycji, posłom pozwoliła jechać dalej. Krótko potem na teren Sejmu wjechał kolejny samochód; tym razem za kierownicą siedziała Joanna Schmidt. Straż przepuściła posłankę, bo samochody parlamentarzystów nie są przez funkcjonariuszy sprawdzane.

Według tvp.info, gdy auto wjechało na teren Sejmu, z bagażnika wyszli Kasprzak i Kinasiewicz, po czym obaj przesiedli się na miejsca dla pasażerów. "W tym samym momencie dosiedli się Petru i Scheuring-Wielgus, po czym wspólnie poszli na konferencję prasową" - czytamy.

Na doniesienia te ostro na Twitterze zareagowała posłanka PiS. "Bydło poselskie z lewej strony sali zagraża Sejmowi,posłom i polskim instytucjom. P Marszałku,to nie są żarty ! W swej nienawiści,opętaniu i zbydlęceniu ci szaleńcy są zdolni do wszystkiego,nawet do zbrodni Brak reakcji na ich wyczyny doprowadzi do samosądu.." - napisała Krystyna Pawłowicz.

Bydło poselskie z lewej strony sali zagraża Sejmowi,posłom i polskim instytucjom

P Marszałku,to nie są żarty !

W swej nienawiści,opętaniu i zbydlęceniu ci szaleńcy są

zdolni do wszystkiego,nawet do zbrodni

Brak reakcji na ich wyczyny doprowadzi do samosądu.. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 18 lipca 2018

Według niej, od dziś, posłowie wjeżdżający samochodami do Sejmu będą mieli kontrolowane bagażniki samochodów.

Jutro,we czwartek posłowie wjeżdżający samochordami do Sejmu będą mieli kontrolowane nabażniki swych samochodów. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 18 lipca 2018

Całe zajście skomentował też Cezary Gmyz. "Nie wiem jak bardzo trzeba mieć zerwany polski kod kulturowy by wozić ludzi w bagażniku" - napisał.

Nie wiem jak bardzo trzeba mieć zerwany polski kod kulturowy by wozić ludzi w bagażniku — Cezary „Trotyl” Gmyz (@cezarygmyz) 18 July 2018

Organizatorami protestu przed Sejmem byli m.in. Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet i Komitet Obrony Demokracji. Protestujący chcieli, by do ustaw sądowych zostały wprowadzone poprawki, zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej.

Do manifestujących w ciągu dnia wychodzili posłowie opozycji: Joanna Schmidt, Joanna Scheuring-Wielgus, Michał Szczerba (PO), Adam Szłapka (Nowoczesna) i Bartosz Arłukowicz (PO).

Kolejny protest przed Sejmem zapowiedziano na czwartek, na godz. 9.