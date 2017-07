Poprzedni komendant SM Arkadiusz Koschalke został odwołany w styczniu br. Jak podkreślał wtedy dyrektor biura Prasowego Kancelarii Sejmu Andrzej Grzegrzółka, decyzja o jego odwołaniu została podjęta w porozumieniu z marszałkiem Sejmu i była wyłączną prerogatywą szefa Kancelarii Sejmu.

Według polityków opozycji, powodem odwołania poprzedniego szefa Straży Marszałkowskiej, były jego deklaracje, że nie użyje siły wobec opozycji, w trakcie protestu w Sejmie.

16 grudnia 2016 r. posłowie opozycji zablokowali mównicę w sali plenarnej Sejmu. Był to protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby oraz planowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r.

Nowy szef Straży Marszałkowskiej - jak poinformowało CIS - płk Piotr Rękosiewicz jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku dowódczo-sztabowym oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Ukończył ponadto studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

W latach 2001-2015 był funkcjonariuszem Biura Ochrony Rządu, gdzie dosłużył się stopnia pułkownika. Podczas służby w tej formacji był m.in. wieloletnim szefem Oddziału Ochrony premiera i członków rządu oraz obiektów rządowych. Był też dowódcą ochrony jednej z polskich placówek dyplomatycznych. Prywatnie interesuje się m.in. historią, w tym historią architektury oraz strzelectwem sportowym.

Straż Marszałkowska to umundurowana formacja podległa marszałkowi Sejmu. Do jej zadań należy m.in. ochrona budynków Sejmu i Senatu i kontrola uprawnień do przebywania na terenie parlamentu. Strażnicy Straży Marszałkowskiej wykonują również zadania reprezentacyjne, w szczególności w ceremoniale powitań i pożegnań podczas wizyt parlamentarnych oraz asystach honorowych.

Zgodnie z ustawą o BOR, Straż Marszałkowska jako komórka organizacyjna Kancelarii Sejmu jest bezpośrednio nadzorowana przez Szefa Kancelarii Sejmu. Strażą Marszałkowską kieruje Komendant Straży Marszałkowskiej przy pomocy swojego zastępcy, którzy są powoływani i odwoływani przez Szefa Kancelarii Sejmu.