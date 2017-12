Około godziny 17.15, podczas podejścia do lądowania, utracono łączność z samolotem typu MiG-29 z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Wojsko niezwłocznie przystąpiło do akcji ratunkowej, uruchamiając wszystkie możliwe środki - podało MON.

W poszukiwania zaangażowane były grupy poszukiwawczo-ratownicze wojska, Żandarmeria Wojskowa, a także zgodnie z procedurami akcję wspomagały policja i straż pożarna. Okoliczności wypadku będą wyjaśniane przez Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę. Minister obrony narodowej przebywa obecnie w Afganistanie i jest na bieżąco informowany - zaznaczyła rzeczniczka w komunikacie.

Pilot samolotu wojskowego MiG-29 zdołał się katapultować przed wypadkiem; doznał złamania kończyn - poinformowała PAP rzeczniczka MON ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz.

Samolot pilotował jeden pilot - dodała rzeczniczka MON.

Wiceszef MON: pilot samolotu został przetransportowany do szpitala wojskowego w Warszawie

Pilot samolotu wojskowego MiG-29 został przetransportowany do szpitala wojskowego na Szaserów w Warszawie, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - mówił w poniedziałek wiceszef MON Bartosz Kownacki. Podkreślił, że Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustala przebieg i przyczyny wypadku.

Kilka godzin temu, po godz. 17, doszło do incydentu lotniczego z udziałem MiG-29. Samolot podchodził do lądowania i chyba na 8. kilometrze przed pasem doszło do tego incydentu" - mówił wiceszef MON podczas konferencji.

Kownacki poinformował, że wszystkie odpowiednie służby zostały natychmiast uruchomione, zgodnie z procedurami: zarówno służby wojskowe, jak również służby cywilne, policja, straż pożarna.

Tak się szczęśliwie złożyło, że pilot przeżył w trakcie tego zdarzenia; został przetransportowany do szpitala wojskowego na Szaserów w Warszawie - mówił.

Na chwilę obecną rodzina jest objęta opieką, przebywają z nią wojskowi, więc są na bieżąco informowani. Nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby udzielać szerszych informacji na temat stanu zdrowia - zaznaczył Kownacki.

Według wiceszefa MON, na kilkadziesiąt minut po odnalezieniu miejsca, w którym doszło do zdarzenia trudno "wyrokować, jakie były przyczyny i przebieg tego incydentu".

Podkreślił, że Komisja Badania Wypadków Lotniczych podjęła już działania, zabezpiecza miejsce zdarzenia, będzie ustalała jego przebieg i przyczyny. Musimy na to poczekać przynajmniej kilka dni - dodał.