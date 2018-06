W rozmowie z money.pl zapowiada, że z pracodawcą, czyli LOT-em spotka się w sądzie. Dodaje, że spółki skarbu państwa mają wieloletnią tradycję zwalniania związkowców.

Potwierdza tym samym, że w spółce już nie pracuje a od firmy będzie się domagała przywrócenia do pracy lub przynajmniej należnych jej odpraw. Mówi również, że o zwolnieniu dowiedziała się od przedstawicieli działu kadr.

Monika Żelazik jest szefową Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. Była też jedną z inicjatorek i prowadzących referendum strajkowe w spółce. Do czasu zwolnienia pracowała jako stewardesa obsługująca połączenia LOT. Latała także podczas strajku. W sobotę wysłała do załogi wiadomość: "Dziękuję za wszystko. Trzymajmy się razem, żadnych podziałów i kłótni. Jesteśmy najlepszą załogą".

Jak informował portal money.pl tydzień wcześniej do związków zgodnie z obowiązującymi przepisami przyszło zapytanie o zgodę na zwolnienie jej bez wypowiedzenia. Związek zgody jednak nie wyraził.

Oficjalnie LOT chciał skorzystać z art. 52 Kodeksu Pracy, który mówi o ciężkim naruszeniu przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Żelazik miała stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników i pasażerów. Miał to być mail, którego wysłała kilka dni przed planowanym strajkiem.

"My zakupiliśmy kilka rac, dwa wozy opancerzone, starą wyrzutnię rakiet, kilka granatów ręcznych i niech każdy weźmie z domu, co po dziadach zostało. Jesteśmy prawdziwą siłą, zresztą zawsze byliśmy, ale duch w nas jakoś podupadł. Trzeba w życiu pozostawić po sobie jakiś ślad, zbudować fragment historii, być z dumnym z tego, kim się jest i żyć tak, aby nikogo nie krzywdzić" - pisała w nim.