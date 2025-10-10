Po kilku cieplejszych dniach i nocach Polska znajdzie się pod wpływem zimnego powietrza znad Arktyki. Już niebawem temperatura spadnie poniżej zera, a w wielu regionach pojawią się przymrozki przy gruncie. Synoptycy ostrzegają: najchłodniej będzie na wschodzie i w centrum kraju.

Ciepłe noce odchodzą w zapomnienie

Ostatnie dni przyniosły nieco oddechu od chłodu — głównie dzięki gęstemu zachmurzeniu i opadom deszczu. Niskie chmury działały jak naturalna kołdra, zatrzymując ciepło przy ziemi. W niektórych regionach temperatura przez całą dobę utrzymywała się powyżej 10 stopni Celsjusza.

Niestety, wraz z nadejściem rozpogodzeń sytuacja ulegnie zmianie. Szczególnie na wschodzie kraju nocne ochłodzenia staną się bardziej odczuwalne, a lokalnie termometry pokażą wartości ujemne.

Przymrozki wrócą już na przełomie tygodnia

Początek przyszłego tygodnia przyniesie znaczną zmianę w pogodzie. Polska znajdzie się pomiędzy niżem ze wschodu a wyżem z zachodu Europy, co spowoduje napływ zimnego, arktycznego powietrza.

To właśnie wtedy – z niedzieli na poniedziałek (12/13 października) – przymrozki staną się powszechne. Tam, gdzie niebo pozostanie bezchmurne, temperatura przy gruncie może spaść nawet do -2 stopni Celsjusza. Krótko po wschodzie słońca termometry wskażą zaledwie 0–5 stopni Celsjusza.

Wiatr potęguje chłód – odczuwalna temperatura jeszcze niższa

Mieszkańcy wschodniej, północnej i centralnej Polski muszą liczyć się z silnym wiatrem, który dodatkowo spotęguje uczucie zimna. W drugiej połowie przyszłego tygodnia porywy wiatru obejmą niemal cały kraj.

Mimo że w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie 10–15 stopni Celsjusza to przez wiatr i chmury może być odczuwalnie znacznie chłodniej. Tam, gdzie słońce przebije się przez chmury i wiatr osłabnie, pogoda może być chwilowo przyjemna, ale to tylko krótkie momenty.

Słońce pokaże się tylko na chwilę

Prognozy nie pozostawiają złudzeń – w nadchodzącym tygodniu nie ma co liczyć na długotrwałe rozpogodzenia. Dominować będą niskie chmury i krótkie przejaśnienia, które pojawią się tylko miejscami i o różnych porach dnia. Najwięcej słońca zobaczymy lokalnie, każdego dnia w innym regionie kraju. Reszta Polski pozostanie w szarej, chłodnej aurze typowej dla jesieni.