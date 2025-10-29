Już niedługo właściciele domów, mieszkań i obiektów użytkowych będą musieli przygotować się na nowy obowiązek. Zmiany dotyczą instalacji czujników dymu i tlenku węgla (czadu) – urządzeń, które mogą uratować życie. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo budynków i zapobiegać tragediom, które co roku dotykają tysiące Polaków. Przepisy wchodzą w życie stopniowo jednak część z nich zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2026 roku.

Dlaczego wprowadzono nowe przepisy?

W Polsce co roku dochodzi do tysięcy pożarów w budynkach mieszkalnych, a tlenek węgla – nazywany "cichym zabójcą" odpowiada za dziesiątki zgonów rocznie. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie zmiany przepisów została opublikowana 22 listopada 2024 r. w Dzienniku Ustaw, a weszła w życie 23 grudnia 2024 r. To właśnie od końca 2024 roku nowo powstające domy i budynki mieszkalne muszą być wyposażone w czujki dymu i czadu.

To oznacza, że każdy nowy projekt domu, budynku wielorodzinnego czy lokalu użytkowego, który uzyska pozwolenie na budowę po tej dacie, powinien uwzględniać montaż urządzeń ostrzegających przed pożarem i zatruciem tlenkiem węgla.

Nowe obowiązki od 1 stycznia 2026 roku

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu gov.pl, od 1 stycznia 2026 roku obowiązek montażu czujników zostanie rozszerzony. Nowe przepisy obejmą:

- budynki handlowe, produkcyjne i magazynowe,

- obiekty, dla których pozwolenie na użytkowanie lub budowę wydano jeszcze przed wejściem w życie nowych zasad.

Oznacza to, że nawet starsze budynki, jeśli są nadal użytkowane zgodnie z dawnymi przepisami, będą musiały zostać doposażone w czujki dymu i tlenku węgla.

Do czerwca 2026 roku - hotele, pensjonaty i najem krótkoterminowy

Kolejny etap zmian nastąpi 30 czerwca 2026 roku. Od tego dnia czujki będą obowiązkowe także w pomieszczeniach i lokalach mieszkalnych, w których świadczone są usługi hotelarskie lub najem krótkoterminowy – np. apartamenty, pokoje gościnne czy domki wakacyjne. Chodzi o wszystkie miejsca oferujące noclegi ogólnie dostępne dla turystów.

Od 2030 roku - obowiązek dla wszystkich mieszkań

Najwięcej czasu na dostosowanie się do przepisów będą mieli właściciele już istniejących domów i mieszkań. Dopiero od 1 stycznia 2030 roku czujniki dymu i czadu będą musiały znaleźć się we wszystkich lokalach mieszkalnych oraz w każdym pomieszczeniu z piecem, w którym spalane jest paliwo stałe, ciekłe lub gazowe. To oznacza, że do tego czasu właściciele mają kilka lat, by przygotować się do zmian i zapewnić bezpieczeństwo domownikom.