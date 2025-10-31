Rosja chce gwarancji, że Ukraina nie przystąpi do NATO

"Financial Times", powołując się na źródła bliskie sprawie ujawnił, że rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, tuż po uzgodnieniu spotkania przywódców, wysłało do strony amerykańskiej notatkę, w której wymieniono żądania dotyczące Ukrainy. „Obejmują one ustępstwa terytorialne, drastyczną redukcję ukraińskich sił zbrojnych i gwarancje, że kraj ten nigdy nie przystąpi do NATO” - podał „FT”.

Reklama

Jedno ze źródeł, na które powołuje się dziennik, poinformowało, że USA odwołały szczyt po rozmowie telefonicznej ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa i sekretarza stanu USA Marco Rubio. Po tej wymianie zdań amerykański dyplomata miał przekazać Trumpowi, że Moskwa nie wykazuje chęci do negocjacji.

Ławrow jest bardzo zmęczony i najwyraźniej uważa, że ma lepsze rzeczy do roboty niż spotykanie się ze Stanami Zjednoczonymi czy angażowanie się w ich sprawy, niezależnie od tego, czego chce prezydent Putin - powiedziało jedno ze źródeł, cytowane przez „FT”.

Decyzja o odwołaniu szczytu zwieńczyła zmianę w polityce USA

Inna osoba zaznajomiona ze sprawą dodała, że Trump „nie był pod wrażeniem ich (Rosjan) stanowiska”. Jak dodano, amerykański prezydent nadal jest gotowy spotkać się z Rosjanami, ale „tylko wtedy, gdy jego zdaniem, będzie możliwy postęp” w negocjacjach.

Decyzja o odwołaniu szczytu w Budapeszcie zwieńczyła znaczącą zmianę w polityce USA niecały tydzień po tym, jak wydawało się, że Trump podjął decyzję na korzyść Putina, m.in. porzucając pomysł uzbrojenia Ukrainy w pociski dalekiego zasięgu Tomahawk – zauważył dziennik. Jak dodał, wówczas to „amerykańscy urzędnicy zaczęli wyrażać coraz większe wątpliwości, czy dalsze rozmowy z Rosją przyniosą jakiekolwiek efekty, jeśli Moskwa nie zmieni swojego stanowiska”.

Reklama

Biały Dom i Kreml nie komentują sprawy

Departament Stanu USA, Kreml oraz rosyjski MSZ nie odpowiedziały na prośby o komentarze dotyczące sprawy wystosowane przez brytyjską gazetę.