Polska znalazła się na 45. miejscu z 61 badanych krajów. Niedawno opublikowane na łamach czasopisma naukowego "Ambio" (Springer Nature Link) międzynarodowe badanie rzuca nowe światło na relację człowieka z przyrodą. Analiza, która objęła 61 państw i blisko 57 tysięcy respondentów, wykazała, że Polska plasuje się wśród krajów o stosunkowo słabym wskaźniku powiązania z naturą (nature connectedness). Osiągnęliśmy zaledwie 45. pozycję, co stawia nas daleko w tyle za liderami.

Więź z naturą a samopoczucie: Co mierzy badanie?

Naukowcy analizowali psychologiczny wskaźnik określający siłę więzi emocjonalnej, jaką człowiek odczuwa wobec natury i innych gatunków. Zgodnie z ustaleniami, osoby bardziej "połączone" z przyrodą cechuje nie tylko lepszy dobrostan psychiczny, ale też zwiększona skłonność do działań proekologicznych. Właśnie na podstawie tego kluczowego czynnika stworzono globalny ranking.

Co ciekawe, wiele państw Europy Zachodniej wypada jeszcze gorzej niż Polska. W dolnej dziesiątce zestawienia znalazły się m.in. Niemcy, Holandia, Wielka Brytania i Hiszpania, co wskazuje na szerszy trend osłabienia relacji z przyrodą w rozwiniętych, silnie zurbanizowanych społeczeństwach.

Nepal i Iran na czele: Kluczowa rola duchowości

Zupełnie odmiennie wygląda sytuacja w czołówce rankingu. Niekwestionowanym liderem okazał się Nepal, a tuż za nim plasuje się Iran oraz RPA. Współautor badania, profesor Miles Richardson z University of Derby, podkreślił, że za tak wyraźne różnice odpowiada przede wszystkim duchowość.

W społeczeństwach bardziej religijnych, gdzie wiara i duchowość odgrywają większą rolę niż nauka, obserwuje się silniejsze poczucie związku z naturą, - tłumaczy prof. Richardson w kontekście badań.

Wysoki poziom urbanizacji, dochodów oraz intensywne korzystanie z internetu to czynniki, które, zdaniem ekspertów, systematycznie osłabiają tę relację. Współczesne społeczeństwa, skoncentrowane na racjonalizmie i ekonomii, zatraciły równowagę, co doprowadziło do oddalenia od środowiska naturalnego - podano w czasopiśmie.

Jak odbudować relację z przyrodą? Zalecenia ekspertów

Badacze postulują konieczność ponownej integracji natury z życiem codziennym i wartościami społecznymi. Sugerowane rozwiązania mają na celu przywrócenie tej zerwanej więzi, m.in. poprzez: