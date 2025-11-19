Rząd w Berlinie popiera kandydaturę Niemiec

Rząd federalny zadeklarował poparcie dla niemieckich starań o organizację letnich igrzysk w 2036, 2040 lub 2044 roku. Niemieckie władze zatwierdziły podpisanie „Porozumienia politycznego w sprawie kandydatury Niemiec na organizatora igrzysk olimpijskich i paralimpijskich”, jak ogłosiła rządząca koalicja Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD).

Reklama

4 grudnia ma zostać zawarta umowa między DOSB, potencjalnymi miastami-gospodarzami, jak Berlin, Monachium, Hamburg i Regionem Ren-Ruhra oraz stroną rządową, którą ma reprezentować kanclerz Friedrich Merz. Porozumienie ma na celu pokazanie jednego głosu środowiska sportowego i politycznego ws. ubiegania się o organizację igrzysk.

Mieszkańcy Monachium za igrzyskami

Niemiecka Federacja Sportu Olimpijskiego (DOSB), odpowiednik PKOl, zamierza wyłonić głównego kandydata do roli miasta-gospodarza jesienią przyszłego roku.

Mieszkańcy Monachium w październiku w referendum poparli pomysł ubiegania się o goszczenie igrzysk; za było 66,4 procent głosujących. W Berlinie referendum nie jest planowane, a Hamburg i region Ren-Ruhra, a także Kilonia, gdzie miałyby zostać rozegrane zawody żeglarskie, planują głosowania w tej sprawie w przyszłym roku.

Reklama

Polska też będzie się ubiegać o organizację igrzysk

Możliwość aplikowania o organizację letniej olimpiady zapowiedziała też Polska. W czerwcu resort sportu podpisał umowę na opracowanie "Strategii Rozwoju Sportu - IO Warszawa 2040", która powinna wejść w życie w przyszłym roku. Finałowym elementem tej "mapy drogowej" ma być wystąpienie do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o organizację największej sportowej imprezy świata.