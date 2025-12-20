Robin Hoodzi chcą zwrócić uwagę na koszty utrzymania

W oświadczeniu grupa o nazwie Robin Hoodzi Zaułków (Robins des Ruelles) poinformowała, że ich wyczyn miał zwrócić uwagę na rosnący kryzys kosztów utrzymania, który sprawia, że podstawowe produkty stają się coraz mniej dostępne dla zwykłych Kanadyjczyków.

Reklama

Coraz więcej pracujemy tylko po to, by móc kupować żywność w supermarketach, które wykorzystują inflację jako pretekst do osiągania rekordowych zysków - napisali aktywiści w odezwie cytowanej w piątek przez brytyjski dziennik. Dokument nosi tytuł "Kiedy głód uświęca środki".

"Łupy" znaleziono pod choinką

Jak poinformowała gazeta, część skradzionych artykułów spożywczych znaleziono pod choinką na jednym z placów w Montrealu. Aktywiści zapewnili, że pozostałe zostaną rozdysponowane za pośrednictwem lokalnych banków żywności.

Przedstawiciel sklepu, w którym doszło do napadu, skomentował to zdarzenie, mówiąc, że kradzieże sklepowe są przestępstwem i są niedopuszczalne. Jak zauważył, na podwyżki cen wpłynęły takie czynniki jak zakłócenia w globalnym łańcuchu dostaw i zmiany w handlu międzynarodowym.

Według kanadyjskiego stowarzyszenia handlu detalicznego Retail Council of Canada w kraju wzrasta przestępczość związana z kradzieżami w sklepach, a w 2024 roku spowodowane tym straty wyniosły ponad 9 mld dol.