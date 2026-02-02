Fibak wyjaśnił kontakty z Epsteinem

Z ujawnionych dokumentów wynika, że Epsteina, który odpowiadał za przestępstwa seksualne w 2013 roku kontaktował się z Fibakiem. Były tenisista w rozmowie z "WP SportoweFakty" wyjaśnił, że korespondencja z nieżyjącym multimilionerem dotyczyła spraw związanych z biznesem.

Podobnie jak wiele innych osób publicznych, należeliśmy do kręgu związanego z inwestycjami w sztukę i nieruchomości. Kontakt z września 2013 roku dotyczył mojej działalności kolekcjonerskiej - podkreślił Fibak.

Internauci zrobili Stanowskiemu fact-checking

Do całej sprawy w mediach społecznościowych postanowił odnieść się Stanowski. Wojciech Fibak to fenomen. Gość zna wszystkich. Jako że był w sumie tylko przeciętnym tenisistą, to jednak niesamowite - napisał dziennikarz.

Były kandydat na prezydenta RP uderzył w Fibaka, ale atak chyba nie był przemyślany. Internauci w komentarzach pod wpisem właściciela "Kanału Zero" szybko zwrócili mu uwagę, że mocno przestrzelił ze swoją opinią.

Fibak to jeden z najwybitniejszych zawodników w historii polskiego tenisa. Był w czołowej dziesiątce rankingu ATP. W 1978 roku wygrał finał miksta w Australian Open. Natomiast w 1976 dotarł do finału turnieju Masters - wyliczają w komentarzach internauci.