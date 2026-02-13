Nie wrzucaj do zmieszanych

Obuwie, które nie nadaje się do dalszego noszenia ani przekazania innym, nie powinno trafiać do pojemników na odpady zmieszane. Zgodnie z unijnymi regulacjami tekstylia — w tym buty — muszą być zbierane oddzielnie i przetwarzane w inny sposób niż dotychczas.

To oznacza, że zużyte obuwie powinno trafić do miejsc, gdzie zostanie właściwie posegregowane. Część materiałów można odzyskać i ponownie wykorzystać, inne poddaje się recyklingowi, a reszta jest bezpiecznie utylizowana. Kluczowe jest jedno: buty nie mogą lądować w czarnym worku na śmieci.

Mocno zniszczone? Najlepiej oddać do PSZOK

Buty z poważnymi uszkodzeniami — oderwaną podeszwą, popękaną cholewką czy przetartym wnętrzem — najlepiej przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Takie miejsca są przystosowane do przyjmowania problematycznych odpadów, których nie wolno wrzucać do zwykłych pojemników. Dzięki temu materiały z obuwia nie trafiają bez kontroli na wysypiska, lecz przechodzą proces segregacji i dalszego zagospodarowania. Nawet bardzo zniszczone buty mogą stać się źródłem surowców wtórnych.

Zasady mogą się różnić. Sprawdź przepisy w swojej gminie

Przed wyrzuceniem obuwia warto sprawdzić lokalne wytyczne. Samorządy mogą różnić się zasadami przyjmowania odpadów — zarówno pod względem ich rodzaju, jak i sposobu przekazania. W części miast zużyte buty można oddać podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych. Wystarczy zapakować je do osobnego worka i wystawić w wyznaczonym terminie. To wygodne rozwiązanie dla osób, które nie mają możliwości samodzielnego dostarczenia ich do PSZOK-u.

Dobre buty nie muszą trafiać do kosza

Jeśli obuwie jest kompletne i nadal nadaje się do noszenia, warto rozważyć przekazanie go dalej. Buty można oddać organizacjom pomocowym, fundacjom wspierającym osoby w trudnej sytuacji lub schroniskom dla bezdomnych.

Dobrym rozwiązaniem są także kontenery na odzież i obuwie, obecne w wielu miejscach publicznych. Prowadzą je fundacje, inicjatywy społeczne oraz firmy zajmujące się odzyskiem tekstyliów. Dzięki temu buty mogą zyskać drugie życie i realnie pomóc innym, zamiast zalegać w szafie lub trafiać na wysypisko.

Mały gest, duży wpływ na środowisko

Właściwe pozbycie się starych butów to coś więcej niż przestrzeganie przepisów. To realny wkład w ograniczanie odpadów i odzyskiwanie surowców. Każda para, która trafi do właściwego miejsca, zmniejsza ilość śmieci i zwiększa szansę na ponowne wykorzystanie materiałów.