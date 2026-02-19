Samodzielna odprawa jak w samolocie

Największe zainteresowanie budzi plan wdrożenia tzw. self check-in. Rozwiązanie ma zostać przetestowane w pociągach Pendolino i polegać na tym, że pasażer po zajęciu miejsca sam potwierdzi swoją obecność w aplikacji mobilnej.

"Pasażer, który wejdzie do pociągu na swoje miejsce, będzie mógł się w aplikacji mobilnej odprawić tak jak w samolocie. Ta informacja będzie przekazywana automatycznie na terminal konduktorski, a konduktor nie będzie już sprawdzał biletu u pasażera" - wyjaśniła podczas spotkania z mediami Joanna Sicińska, członkini zarządu PKP Intercity.

Na razie nie podano, ile składów obejmie pilotaż. Jak przekazała Anna Zakrzewska z biura prasowego spółki, szczegóły wdrożenia mają zostać ogłoszone w późniejszym terminie.

Eksperci rynku transportowego zwracają uwagę, że podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie automatyzacja obsługi pasażerów pozwoliła skrócić czas kontroli i zwiększyć punktualność.

Graficzny wybór miejsc także przy biletach z przesiadką

Kolejną zmianą, na którą czekają podróżni, jest możliwość wyboru miejsca z graficznego schematu wagonu przy zakupie biletów z przesiadkami. Obecnie taka opcja dostępna jest wyłącznie przy połączeniach bezpośrednich. Dziś pasażer może jedynie wskazać preferencje — okno, korytarz lub środek — oraz numer wagonu. Nowa funkcja ma to zmienić i umożliwić dokładne planowanie podróży na każdym odcinku. Prace nad wdrożeniem tej funkcji rozpoczną się jeszcze w tym roku. "Planujemy ich zakończenie na przełomie 2026 i 2027 r." - przekazała portalowi Anna Zakrzewska.

Internet w każdym wagonie i powiadomienia w czasie rzeczywistym

PKP Intercity planuje również zapewnić dostęp do internetu we wszystkich wagonach. To ważna zmiana, bo według badań Komisji Europejskiej dostęp do stabilnego Wi-Fi jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wybór transportu publicznego przez pasażerów.

Równolegle rozwijana jest aplikacja mobilna przewoźnika. W planach są powiadomienia o przebiegu podróży — pasażer otrzyma komunikaty m.in. o:

- zmianie godziny odjazdu,

- zmianie stacji początkowej lub końcowej,

- opóźnieniach i sytuacjach na trasie.

Takie rozwiązania są już standardem w nowoczesnych systemach kolejowych w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii i znacząco poprawiają poczucie bezpieczeństwa podróżnych.

Logowanie przez media społecznościowe i sztuczna inteligencja na infolinii

Spółka rozważa także możliwość logowania się do aplikacji za pomocą kont w mediach społecznościowych — rozwiązanie to ma uprościć dostęp do usług i przyspieszyć zakup biletów.

W planach jest również wdrożenie nowego voicebota obsługującego infolinię. To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji ma zwiększyć liczbę odbieranych połączeń i skrócić czas oczekiwania na pomoc konsultanta. W wielu krajach Europy podobne systemy pozwoliły obsłużyć nawet kilkadziesiąt procent więcej zapytań bez zwiększania liczby pracowników.

Kolej stawia na cyfryzację

Planowane zmiany wpisują się w szerszy trend cyfryzacji transportu publicznego w Europie. Automatyzacja obsługi, lepszy dostęp do informacji i integracja usług w aplikacjach mobilnych mają zachęcić pasażerów do częstszego korzystania z kolei. Jeśli pilotaż self check-in zakończy się sukcesem, podróż pociągiem w Polsce może stać się równie intuicyjna jak odprawa na lotnisku — szybka, bezkontaktowa i w pełni zarządzana z poziomu smartfona.