Sieć Auchan poinformowała "Fakt", że rekordzista oddał aż 523 opakowania, co przełożyło się na bon o wartości 261,50 zł. Niewiele mniej, bo 244,50 zł, otrzymała osoba w Krakowie po zwrocie 489 opakowań. "Jeśli chodzi o rekordowe wartości wydanych voucherów, to od startu mamy dwa ponad 200-złotowe" — odpowiada "Faktowi" Hanna Bernatowicz z sieci Auchan Polska.

Zwroty w tych przypadkach zostały zrealizowane ręcznie w Punktach Obsługi Klienta, a nie przez automaty.

Jak działa system kaucyjny w Polsce

System kaucyjny wystartował jesienią, a od 1 stycznia obowiązuje w pełnym zakresie. Przy zakupie napojów doliczana jest kaucja, którą można odzyskać po oddaniu pustego opakowania do wyznaczonego punktu.

Obowiązujące stawki to:

- 50 gr za plastikową butelkę o pojemności do 3 litrów,

- 50 gr za puszkę metalową do 1 litra,

- 1 zł za szklaną butelkę wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

Aby otrzymać zwrot, opakowanie powinno być puste i niezgniecione. Paragon nie jest wymagany, a produkty objęte systemem mają specjalne oznaczenia.

Gdzie można oddać butelki i puszki?

Zgodnie z przepisami, obowiązek przyjmowania opakowań mają sklepy o powierzchni powyżej 200 m². Mniejsze placówki mogą przystąpić do systemu dobrowolnie. Zwrotów można dokonać:

- w automatach do zbiórki opakowań,

- w punktach obsługi klienta,

- w sklepach, które zgłosiły udział w systemie.

Coraz częściej automaty pojawiają się także poza sklepami, np. na parkingach czy przy centrach handlowych.

Po co wprowadzono system kaucyjny?

Celem nowych przepisów jest ograniczenie ilości odpadów i zwiększenie poziomu recyklingu. Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, musi osiągnąć wysokie poziomy selektywnej zbiórki opakowań po napojach. System kaucyjny ma pomóc w realizacji tych wymogów, a doświadczenia innych państw pokazują, że może on podnieść poziom odzysku nawet do ponad 90 proc.

Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie zaśmiecenia przestrzeni publicznej — butelki i puszki przestają trafiać do lasów, parków czy przydrożnych rowów, bo zyskują realną wartość.

Eksperci wskazują, że pierwsze miesiące działania systemu to okres testowy, w którym dopracowywana jest logistyka odbioru i recyklingu opakowań. W przyszłości możliwe jest rozszerzenie systemu o kolejne rodzaje opakowań lub podniesienie stawek kaucji, jeśli pozwolą na to regulacje. Już dziś widać jednak, że nawet pojedyncze zwroty mogą przynieść wymierne korzyści finansowe.