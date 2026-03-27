Prezes PZPN obok prezydenta Nawrockiego

Nawrocki mecz oglądał z loży honorowej. Prezydentowi towarzyszył m.in. syn. Na trybunach obok głowy naszego państwa siedział prezes PZPN, Cezary Kulesza.

Polacy w 42. minucie po błędzie Jana Bednarka stracili gola i na przerwę schodzili przegrywając 0:1. Jednak po przerwie podopieczni Jana Urbana zagrali zdecydowanie lepiej niż w pierwszej połowie, a co najważniejsze strzelili dwa gole. Ich autorami byli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński.

Nawrocki w szatni polskich piłkarzy

Prezydent Nawrocki po ostatnim gwizdku sędziego odwiedził piłkarzy reprezentacji w szatni. Nagranie z tej wizyty w mediach społecznościowych umieścił serwis "Łączy Nas Piłka".

Widać na nim, jak na powtarzane przez Nawrockiego pytanie "Kto wygrał mecz?", zawodnicy i sztab trenerski głośno odpowiadają: "Polska!".

Ze Szwecją gramy o być albo nie być na mundialu

Zwycięstwo nad Albanią nie kończy walki Polaków o grę na mundialu. W finale baraży o awans na mundial podopieczni Jana Urbana zmierzą się 31 marca ze Szwecją w Sztokholmie.

Skandynawowie w czwartkowy wieczór wygrali z Ukrainą 3:1. Trzy bramki zdobył napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres.