Adwokat od "trumny na kółkach" poszukiwany listem gończym. Kozanecki nie stawił się w więzieniu

Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 14:56
Paweł Kozanecki jest poszukiwany przez policję. Za adwokatem, który został skazany na 1,5 roku więzienia wystawiono list gończy. Mężczyzna w 2021 roku spowodował na drodze śmiertelny wypadek. Teraz tzw. mecenas od "trumny na kółkach" nie stawił się do odbycia kary.

W wypadku zginęły dwie kobiety

Kozanecki pięć lat temu był sprawcą wypadku na trasie Barczewo - Jeziorany. Zginęły w nim dwie kobiety. Auto marki Mercedes prowadzone przez adwokata zderzyło się czołowo z Audi 80, którym podróżowały 53-latka i 67-latka. Mecenasowi i jego rodzinie nic się nie stało.

Niedługo po wypadku Kozanecki stwierdził, że wypadek był konfrontacją "trumny na kółkach", jak nazwał auto zmarłych kobiet i bezpiecznego samochodu.

Adwokat nie stawił się w zakładzie karnym

Ostatecznie Paweł K. został skazany na rok i 6 miesięcy więzienia oraz 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jego adwokat złożył wniosek o możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, ale na razie nie został on rozpatrzony. To jednak nie wstrzymuje wykonania kary.

Kozanecki jednak nie stawił się w zakładzie karnym. 30 kwietnia policja opublikowała komunikat o poszukiwaniu mężczyzny na podstawie art. 177 § 2 Kodeksu karnego, dotyczącego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Poszukiwania prowadzi Komisariat Policji nr 3 w Łodzi. Funkcjonariusze udostępnili dane identyfikacyjne oraz apelują o kontakt do osób, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu skazanego.

Tematy: list gończyadwokattrumna na kółkachPaweł Kozanecki
