- Gdzie uciekać w razie wojny? Najbezpieczniejsze miasta w Polsce [LISTA]
- Najbezpieczniejsze miasta w Polsce w razie wojny
- Te miasta w Polsce są najbardziej zagrożone w razie wojny
- Polska. Najsłabszy punkt na mapie w razie wojny
- Odporność na katastrofy i epidemie
- Humanitarne wyzwania w polskich miastach. Kto jest najbardziej narażony?
Bezpieczeństwo miasta nie zależy tylko od jego położenia. Kluczowe są: infrastruktura, usługi publiczne i zdolność do reakcji.
Gdzie uciekać w razie wojny? Najbezpieczniejsze miasta w Polsce [LISTA]
Zgodnie z definicją BGK, odporność to umiejętność przygotowania się na sytuacje kryzysowe,skutecznego działania w ich trakcie oraz odbudowy po ich zakończeniu.
Analizowane zagrożenia to:
• klęski żywiołowe (powodzie, susze, upały),
• epidemie i kryzysy zdrowotne,
• masowe migracje i problemy humanitarne,
• konflikty militarne (także cyberataki i dezinformacja).
Najbezpieczniejsze miasta w Polsce w razie wojny
Najlepiej przygotowane na kryzysy są duże miasta z mocną infrastrukturą: Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Rzeszów. To tam mieszkańcy mogą liczyć na lepszy dostęp do schronów, szpitali i energii.
Te miasta w Polsce są najbardziej zagrożone w razie wojny
Wysokie ryzyko militarne dotyczy Warszawy i Gdańska, a także Krakowa, Wrocławia, Ostrołęki i Krosna – głównie ze względu na ich strategiczne znaczenie. Wg. specjalistów to te miasta mogą stać się atrakcyjnym celem w razie kryzysu militarnego.
Polska. Najsłabszy punkt na mapie w razie wojny
Jednym z najbardziej narażonych regionów w Polsce jest tzw. przesmyk suwalski, przy granicy z Rosją i Białorusią. W przypadku konfliktu może zostać odcięty od reszty kraju.
Odporność na katastrofy i epidemie
W razie klęsk żywiołowych i zagrożeń zdrowotnych zdaniem ekspertów najlepiej poradzą sobie: Sopot, Katowice, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk – dzięki sprawnym służbom i infrastrukturze.
Humanitarne wyzwania w polskich miastach. Kto jest najbardziej narażony?
W dużych miastach zagrożenia o charakterze humanitarnym są przede wszystkim konsekwencją napływu ludności i procesów migracyjnych, a także koncentracji zasobów oraz aktywności gospodarczej. I tak. Mimo że Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk i Poznań mimo że mierzą się z presją migracyjnąto są do niej przygotowane.
Natomiast mniejsze miasta m.in. śląskie, np. Rybnik, Jaworzno i Sosnowiec, jak zaznaczają eksperci, mają niższą odporność i mogą mieć trudności z odpowiedzią na kryzys.
Źródło: MEDIA, forsal.pl
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję