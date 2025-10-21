Bezpieczeństwo miasta nie zależy tylko od jego położenia. Kluczowe są: infrastruktura, usługi publiczne i zdolność do reakcji.

Gdzie uciekać w razie wojny? Najbezpieczniejsze miasta w Polsce [LISTA]

Zgodnie z definicją BGK, odporność to umiejętność przygotowania się na sytuacje kryzysowe,skutecznego działania w ich trakcie oraz odbudowy po ich zakończeniu.

Reklama

Analizowane zagrożenia to:

• klęski żywiołowe (powodzie, susze, upały),

• epidemie i kryzysy zdrowotne,

• masowe migracje i problemy humanitarne,

• konflikty militarne (także cyberataki i dezinformacja).

Najbezpieczniejsze miasta w Polsce w razie wojny

Najlepiej przygotowane na kryzysy są duże miasta z mocną infrastrukturą: Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice i Rzeszów. To tam mieszkańcy mogą liczyć na lepszy dostęp do schronów, szpitali i energii.

Te miasta w Polsce są najbardziej zagrożone w razie wojny

Wysokie ryzyko militarne dotyczy Warszawy i Gdańska, a także Krakowa, Wrocławia, Ostrołęki i Krosna – głównie ze względu na ich strategiczne znaczenie. Wg. specjalistów to te miasta mogą stać się atrakcyjnym celem w razie kryzysu militarnego.

Polska. Najsłabszy punkt na mapie w razie wojny

Jednym z najbardziej narażonych regionów w Polsce jest tzw. przesmyk suwalski, przy granicy z Rosją i Białorusią. W przypadku konfliktu może zostać odcięty od reszty kraju.

Odporność na katastrofy i epidemie

W razie klęsk żywiołowych i zagrożeń zdrowotnych zdaniem ekspertów najlepiej poradzą sobie: Sopot, Katowice, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk – dzięki sprawnym służbom i infrastrukturze.

Humanitarne wyzwania w polskich miastach. Kto jest najbardziej narażony?

W dużych miastach zagrożenia o charakterze humanitarnym są przede wszystkim konsekwencją napływu ludności i procesów migracyjnych, a także koncentracji zasobów oraz aktywności gospodarczej. I tak. Mimo że Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk i Poznań mimo że mierzą się z presją migracyjnąto są do niej przygotowane.

Natomiast mniejsze miasta m.in. śląskie, np. Rybnik, Jaworzno i Sosnowiec, jak zaznaczają eksperci, mają niższą odporność i mogą mieć trudności z odpowiedzią na kryzys.

Źródło: MEDIA, forsal.pl