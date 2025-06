Pierwotnie start misji, organizowanej przez firmę Axiom Space, był zaplanowany na 29 maja. Z przyczyn technicznych przełożono go najpierw na 10 czerwca, a następnie na 11 czerwca. Najnowsze doniesienia sugerują, że i ten termin jest zagrożony, tym razem z powodu niekorzystnych warunków pogodowych.

Polak nie poleci w kosmos? Misja Ax-4 znowu przełożona

Wstrzymanie decyzji przez Amerykański Instytut Meteorologiczny spowodowane jest warunkami atmosferycznymi, które mogą uniemożliwić bezpieczny start rakiety na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).

Reklama

O problemach z pogodą, jeszcze przed oficjalnym komunikatem, wspominała na platformie X Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, żona polskiego astronauty i posłanka.

"Potwierdzam: wracam właśnie z Przylądka Canaveral do Polski do czego zobowiązuje mnie mandat poselski i głosowanie wotum jutro. Wieje. Jeśli start misji przesunie się na czwartek, zrobię dużo by ścigając się z czasem stawić się w NASA w gotowości wg procedur dla rodziny, zanim mąż wsiądzie do rakiety. Życzcie Polsce i nam powodzenia!"- napisała na platformie X.

Co wiemy o misji Ax-4?

Misja Ax-4 to czwarta komercyjna załogowa wyprawa firmy Axiom Space. Udział w niej Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego jest efektem porozumienia pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Planowany czas pobytu astronautów na stacji to 14 dni.

W skład załogi Ax-4 wchodzą:

Peggy Whitson (USA) jako dowódczyni,

Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska/ESA) jako specjalista,

Shubhanshu Shukla (Indie) jako pilot,

Tibor Kapu (Węgry) również jako specjalista.

Źródło: Polsat News, Onet, Media