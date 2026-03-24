Komary jak „małe roboty”

Zespół badaczy z Georgia Institute of Technology oraz Massachusetts Institute of Technology przeanalizował zachowanie setek komarów, zbierając aż 20 milionów punktów danych. Na tej podstawie opracowano model matematyczny przewidujący, w jaki sposób samice komarów lokalizują ludzi.

Reklama

Wyniki są zaskakujące: komary nie tworzą rojów dlatego, że podążają za innymi osobnikami. Każdy z nich niezależnie reaguje na te same bodźce i właśnie dlatego wiele owadów trafia w to samo miejsce w tym samym czasie.

Naukowcy porównują to do zatłoczonego baru: ludzie nie przychodzą tam, bo ktoś ich prowadzi, lecz dlatego, że przyciąga ich muzyka, światło i atmosfera. W przypadku komarów rolę tych „atrakcji” pełnią inne czynniki.

Co przyciąga komary?

Badanie wykazało, że kluczowe znaczenie mają dwa elementy: bodźce wizualne (np. ciemne obiekty), dwutlenek węgla (CO₂) wydychany przez ludzi. Aby sprawdzić, jak działają te czynniki, naukowcy przeprowadzili serię eksperymentów z użyciem kamer 3D na podczerwień.

Eksperyment 1: tylko bodziec wizualny

Reklama

Czarna kula przyciągała komary, ale tylko wtedy, gdy leciały w jej kierunku. Po dotarciu do niej szybko odlatywały, nie pozostawały w jej pobliżu.

Eksperyment 2: CO2 i jasny obiekt

Gdy dodano dwutlenek węgla i zastąpiono czarny obiekt białym, komary potrafiły odnaleźć źródło, ale tylko z bliskiej odległości. Ich zachowanie było ostrożniejsze, jakby „upewniały się”, zanim się zbliżą.

Eksperyment 3: połączenie bodźców

Najsilniejszy efekt uzyskano, gdy połączono czarny obiekt z emisją CO₂. Wtedy komary: intensywnie się gromadziły, pozostawały w jednym miejscu, zaczynały atakować. To pokazuje, że dopiero kombinacja sygnałów daje pełny efekt przyciągania.

Dlaczego krążą wokół głowy?

W eksperymencie z udziałem człowieka komary najczęściej gromadziły się wokół głowy i ramion. To nie przypadek, są to miejsca, gdzie: wydychamy najwięcej CO2, występują wyraźne kontrasty wizualne, łatwiej wykryć ruch i ciepło. Co ciekawe, dla komarów człowiek zachowuje się podobnie jak „obiekt nieożywiony”, liczą się przede wszystkim sygnały, a nie to, czym faktycznie jest cel.

Interaktywna nauka

Badacze stworzyli także stronę internetową, na której można zobaczyć, jak komary reagują na różne bodźce. Użytkownicy mogą sprawdzić m.in.: jak zmienia się tor lotu owadów, jak reagują na kolory i CO2, co się dzieje, gdy bodźce występują razem lub osobno. To jedno z pierwszych tak szczegółowych narzędzi wizualizujących zachowanie tych owadów.

Co to oznacza w praktyce?

Odkrycia mogą pomóc w skuteczniejszym zwalczaniu komarów, a to bardzo ważne, bo przenoszą one groźne choroby, takie jak malaria, żółta febra czy wirus Zika, powodujące setki tysięcy zgonów rocznie. Jednym z wniosków jest to, że obecne metody, np. pułapki emitujące ciągły sygnał (CO2 lub światło), mogą nie być optymalne. Naukowcy sugerują, że lepsze efekty może dać: stosowanie bodźców w sposób przerywany, aktywowanie pułapek w odpowiednich momentach. Dlaczego? Bo komary nie pozostają długo w jednym miejscu, jeśli nie odbierają jednocześnie wszystkich kluczowych sygnałów.

Nowe spojrzenie na starego wroga

Badanie pokazuje, że nawet tak powszechne i dobrze znane owady jak komary wciąż potrafią nas zaskoczyć. Zrozumienie ich „logiki działania”, przypominającej prosty algorytm, może być kluczem do ograniczenia ich liczebności i ochrony zdrowia ludzi. A następnym razem, gdy komar zacznie krążyć wokół twojej głowy, pamiętaj: to nie chaos, to precyzyjne podążanie za sygnałami.

Źródło: Georgia Institute of Technology