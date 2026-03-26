Taniec, który przekazuje mapę

Taniec wywijany to jedna z najbardziej zaawansowanych form komunikacji w świecie zwierząt. Gdy pszczoła znajdzie wartościowe źródło pokarmu, wraca do ula i wykonuje serię szybkich, powtarzalnych ruchów. Kąt tańca wskazuje kierunek pożywienia względem słońca, a długość jego trwania informuje o odległości. Dzięki temu inne pszczoły mogą precyzyjnie dotrzeć do wskazanego miejsca.

Publiczność ma znaczenie

Nowe badania opublikowane w 2026 roku w Proceedings of the National Academy of Sciences pokazują, że taniec pszczół nie jest sztywnym, automatycznym sygnałem. Jego dokładność zależy od tego, kto go obserwuje.

Naukowcy odkryli, że gdy liczba „widzów” jest mała lub gdy wśród nich znajdują się młode, niezainteresowane pszczoły, taniec staje się mniej precyzyjny. Z kolei przy większej i bardziej zaangażowanej publiczności pszczoły przekazują informacje dokładniej.

Jak występ uliczny

Badacze porównują zachowanie pszczół do ulicznych artystów. Gdy wokół jest tłum, performer skupia się na występie. Kiedy jednak widzów ubywa, zaczyna się rozglądać, zmienia pozycję i stara się przyciągnąć uwagę.

Podobnie robią pszczoły. Gdy brakuje odbiorców, tańcząca robotnica więcej się przemieszcza, próbując „złapać” uwagę innych. To jednak utrudnia zachowanie precyzji ruchów, a więc i dokładność przekazywanych informacji spada.

Komunikacja to nie monolog

Wyniki badań podważają wcześniejsze wyobrażenie o tańcu pszczół jako jednokierunkowym przekazie informacji. Okazuje się, że jest to proces dynamiczny, zależny od interakcji społecznych.

Pszczoły odbierają sygnały od swojej publiczności m.in. poprzez dotyk, inne osobniki kontaktują się z tancerką czułkami i ciałem. To prawdopodobnie pozwala jej „ocenić”, jak duże i zaangażowane jest audytorium.

Szersze znaczenie odkrycia

Badanie ma znaczenie nie tylko dla zrozumienia życia pszczół. Pokazuje ono, jak ważną rolę w komunikacji także w świecie zwierząt odgrywa sprzężenie zwrotne.

W wielu systemach biologicznych (i nie tylko) skuteczność przekazu zależy nie tylko od nadawcy, ale również od dostępności i reakcji odbiorców. Może to mieć zastosowanie w badaniach nad zachowaniem grup zwierząt, a nawet w projektowaniu systemów sztucznej inteligencji czy robotycznych rojów.

Mały świat, wielkie wnioski

Choć pszczoły żyją w mikroskali, ich zachowania przypominają te znane z ludzkiego świata. Najnowsze badania pokazują, że nawet u owadów komunikacja nie jest tylko przekazywaniem informacji, to także proces głęboko społeczny. A więc… pszczoły naprawdę tańczą lepiej, gdy ktoś patrzy.

Źródło: University of California San Diego