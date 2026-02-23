Ta wojna zakończy się tylko wtedy, gdy Rosja nie będzie widziała sensu w jej kontynuowaniu, gdy (...) nie będzie mogła liczyć na żadne zdobycze terytorialne, a koszty tego szaleństwa staną się po prostu zbyt wysokie – powiedział w poniedziałek Friedrich Merz podczas spotkania zorganizowanego przez Fundację Konrada Adenauera w Berlinie.

Kanclerz Niemiec: Trzeba zwiększyć presję na Rosję

Wezwał przy tym do zwiększenia presji na Rosję. Ten kraj cechuje się teraz, pod tym przywództwem, najgłębszym barbarzyństwem – dodał.

Kanclerz Niemiec: Słyszymy groźby, widzimy prowokacje

Kanclerz wyraził też przekonanie, że militarne ambicje Rosji pod rządami Putina wykraczają poza Ukrainę. Słyszymy groźby. Widzimy prowokacje w krajach bałtyckich, na Morzu Bałtyckim, hybrydowe ataki w całej Europie, również u nas, w Niemczech – powiedział.

Czwarta rocznica napaści Rosji na Ukrainę

We wtorek w Berlinie planowane są wydarzenia związane z czwartą rocznicą rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Planowane są nabożeństwa ekumeniczne z udziałem najwyższych władz państwowych. Przez centrum miasta przejdzie marsz dla poległych, a pod Bramą Brandenburską odbędzie się proukraińska demonstracja.