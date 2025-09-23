Karol Nawrocki uczestniczył w poniedziałek w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Tajemnicze pudełeczko

Na profilu "Szkła kontaktowego" TVN w serwisie X pojawiło się krótkie nagranie z udziałem polskiego prezydenta, które szybko stało się viralem. Karol Nawrocki stoi w Sali Zgromadzenia Ogólnego ONZ i dyskutuje ze swoimi doradcami. W pewnym momencie jeden z jego asystentów podchodzi i przekazuje mu pudełko, które polityk szybko przejmuje. Prezydent coś z niego wyciąga i chowa opakowanie do marynarki. Chwilę później widzimy jak wkłada coś do ust - był to najpewniej snus, z którym głowa państwa została przyłapana podczas jednej z debat. "Rozwiążę tę zagadkę: to był snus (sam Karol Nawrocki nazywa to gumą nikotynową), by nie zasnąć podczas tyrad Rafała Trzaskowskiego. A tych, którzy mają jakieś niezdrowe sugestie, zapraszamy na otwarte testy wydolnościowe i zdrowotne" - tłumaczył wówczas sprawę w mediach społecznościowych szef sztabu Nawrockiego, Paweł Szefernaker.

Czym jest snus i jakie są jego rodzaje?

Snusy oraz woreczki nikotynowe (ang. white snus) są produktami zawierającymi nikotynę, przy czym klasyczne snusy są produktem tytoniowym, a white snus działają na podobnej zasadzie, jednak nie zawierają tytoniu. Umieszcza się je pod wargą, a nikotyna wchłania się przez błony śluzowe. Jeden woreczek zawiera ok. 50-60 mg nikotyny, czyli dwu-, trzykrotnie więcej niż papieros. Używanie tych produktów jest uzależniające i może prowadzić do takich samych problemów zdrowotnych jak tradycyjne palenie.