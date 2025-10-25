Bardzo się cieszę, że tu jestem, w Koalicji Obywatelskiej - oświadczył Szłapka. Dodał, że członków Nowoczesnej, oprócz tego, że dobrze się czują w KO doprowadziły do tej formacji "marzenia o lepszej Polsce".

"Dołączyliśmy do świata"

W trakcie wystąpienia nawiązywał do UE. Jak mówił, był już studentem, gdy w 2004 Polska wstępowała do Wspólnoty, z czego bardzo się cieszył. "Dołączyliśmy wtedy do świata Zachodu, cieszyliśmy się z tego i mieliśmy racje" - mówił Szłapka. "Zrealizowaliśmy tamto niewypowiedziane marzenie, jesteśmy tacy jak Europa Zachodnia" - mówił. Świadczy o tym, mówił, choćby wygląd polskich miast i wsi.

"Panie Kaczyński, droga przez Terespol najprostsza"

"Dziś Kaczyński to kwestionuje. Panie Kaczyński, jak pan chce wyjść, to przez Terespol droga najprostsza, ale nas niech pan w to nie miesza" - powiedział Szłapka, a sala zareagowała brawami. Dziś, jak zaznaczył, możemy powiedzieć, że nie tylko dołączyliśmy do świata Zachodu, ale UE mówi coraz częściej naszym językiem. "To nie w Polsce prasa pisze, tylko w Wielkiej Brytanii z zazdrością: »oni nas za chwilę prześcigną« - mówił.

Stało się, Tusk ogłosił koniec Platformy Obywatelskiej. 'W polityce dla słabych nie ma litości'
"Kaczyński próbował wszystko zniszczyć"

Szłapka przestrzegał, że stawką najbliższych miesięcy jest to, czy taka rzeczywistość jaką zbudowaliśmy zostanie utrzymana. - "Nie muszę przypominać, czym było osiem lat rządów PiS, to był zamach Kaczyńskiego na Polskę, na naszą demokrację, na nasze marzenia. On próbował to wszystko zniszczyć w imię swojego dążenia do władzy" - ocenił. - "Jesteśmy tu po to w KO, by nie pozwolić zniszczyć tego, co zbudowaliśmy" - dodał Szłapka.