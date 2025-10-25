Bardzo się cieszę, że tu jestem, w Koalicji Obywatelskiej - oświadczył Szłapka. Dodał, że członków Nowoczesnej, oprócz tego, że dobrze się czują w KO doprowadziły do tej formacji "marzenia o lepszej Polsce".

"Dołączyliśmy do świata"

W trakcie wystąpienia nawiązywał do UE. Jak mówił, był już studentem, gdy w 2004 Polska wstępowała do Wspólnoty, z czego bardzo się cieszył. "Dołączyliśmy wtedy do świata Zachodu, cieszyliśmy się z tego i mieliśmy racje" - mówił Szłapka. "Zrealizowaliśmy tamto niewypowiedziane marzenie, jesteśmy tacy jak Europa Zachodnia" - mówił. Świadczy o tym, mówił, choćby wygląd polskich miast i wsi.

"Panie Kaczyński, droga przez Terespol najprostsza"

"Dziś Kaczyński to kwestionuje. Panie Kaczyński, jak pan chce wyjść, to przez Terespol droga najprostsza, ale nas niech pan w to nie miesza" - powiedział Szłapka, a sala zareagowała brawami. Dziś, jak zaznaczył, możemy powiedzieć, że nie tylko dołączyliśmy do świata Zachodu, ale UE mówi coraz częściej naszym językiem. "To nie w Polsce prasa pisze, tylko w Wielkiej Brytanii z zazdrością: »oni nas za chwilę prześcigną« - mówił.

"Kaczyński próbował wszystko zniszczyć"

Szłapka przestrzegał, że stawką najbliższych miesięcy jest to, czy taka rzeczywistość jaką zbudowaliśmy zostanie utrzymana. - "Nie muszę przypominać, czym było osiem lat rządów PiS, to był zamach Kaczyńskiego na Polskę, na naszą demokrację, na nasze marzenia. On próbował to wszystko zniszczyć w imię swojego dążenia do władzy" - ocenił. - "Jesteśmy tu po to w KO, by nie pozwolić zniszczyć tego, co zbudowaliśmy" - dodał Szłapka.