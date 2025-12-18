W czwartkowym orzeczeniu TSUE sformułował ostre wnioski pod adresem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w Luksemburgu stwierdził, że polski organ nie spełnia wymogów "niezawisłego i bezstronnego sądu". TSUE wskazał na nieprawidłowości przy wyborze trzech członków TK oraz powołaniu jego prezesa. Zdaniem europejskich sędziów, Polska naruszyła zasady państwa prawnego i skutecznej ochrony sądowej.

Skarga KE

Wyrok TSUE to bezpośrednia odpowiedź na skargę Komisji Europejskiej. Komisja zareagowała tak na dwa wcześniejsze orzeczenia polskiego TK, w których polscy sędziowie uznali wyższość polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Trybunał Sprawiedliwości UE całkowicie odrzucił tę argumentację. Sędziowie podkreślili, że Polska nie może zasłaniać się "tożsamością konstytucyjną", aby ignorować wspólne zobowiązania. TSUE przypomniał polskim władzom, że przystąpienie do Unii Europejskiej było dobrowolną decyzją. Wiąże się ona z koniecznością przestrzegania art. 2 Traktatu o UE.