Jak informuje "Gazeta Wyborcza", o decyzji ministra Żurka sędziowie z Sosnowca dowiedzieli się w środę 3 września. Pod koniec sierpnia wniosek ministra w tej sprawie poparło kolegium Sądu Okręgowego w tym mieście. Dziennik podaje także, że członkowie kolegium zezwolili, aby Żurek mógł odwołać prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu Ewę Łąpińską, jej zastępczynię Katarzynę Czerwińską-Koral i prezes Sądu Rejonowego w Czeladzi Martę Wilk.

Konsekwencje podpisania neo-KRS

Minister sprawiedliwości tłumaczył, że wnioskuje o ich zmianę, ponieważ prezesi sądów muszą dawać rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków. Jak mówił, "sędzia, który podpisywał tzw. listy poparcia do neo-KRS powinien mieć jednak refleksję".

Kariera Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej

Sędzia Małgorzata Hencel-Święczkowska była prezeską prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu od 1 listopada 2017 r. Powołał ją ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na mocy wprowadzonych przez PiS przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych, które pozwalały mu arbitralnie powoływać i odwoływać prezesów i wiceprezesów sądów. Nieistotna przy tej decyzji była opinia środowiska sędziowskiego — podaje "Gazeta Wyborcza". Jej mąż Bogdan Święczkowski był wówczas bliskim współpracownikiem Zbigniewa Ziobry. To Zbigniew Ziobro ściągnął Święczkowskiego do Warszawy i mianował zastępca dyrektora biura do spraw przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej. W 2022 r. Święczkowski został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei w grudniu 2024 r. Święczkowski został prezesem TK.

Co dalej z Małgorzatą Hencel-Święczkowską?

Jeszcze przed decyzją kolegium sosnowieckiego sądu w sprawie jej odwołania zebrało się zgromadzenie sędziów. Tam także wniosek ministra został poparty. Małgorzatą Hencel-Święczkowska otrzymała tytuł sędziego okręgowego w czasach rządów PiS. Teraz będzie więc orzekała w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu.

Reformy ministra Żurka

Waldemar Żurek objął urząd Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego 24 lipca. W ramach rekonstrukcji rządu premiera Donalda Tuska zastąpił na tym stanowisku Adama Bodnara. Minister podkreśla, że priorytetem jest dla niego "przywrócenie praworządności". "Podjąłem decyzję o odwołaniu ze stanowisk prezesów i wiceprezesów sądów, 46 osób w całym kraju" - ogłosił na początku swoje działalności. Proces porządkowania spraw w polskich sądach trwa.