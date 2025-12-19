Prezydent odrzucił nowelizację podnoszącą tzw. opłatę cukrową. Według nowych stawek, cena dwulitrowego napoju mogłaby wzrosnąć nawet o 3,60 zł. Nawrocki przypomniał o swojej obietnicy wyborczej: „nie podpiszę ustaw podnoszących podatki”. Prezydent podkreślił, że opodatkowanie naturalnych cukrów w sokach zniszczy polskich sadowników. Polska jako lider produkcji jabłek w UE straciłaby na konkurencyjności. Zdaniem prezydenta, rząd szuka pieniędzy na pokrycie ponad 240 mld zł deficytu, zamiast uszczelniać system.

Akcyza na alkohol bez zmian

Kolejne weto dotyczy podwyżki akcyzy na alkohol. Rząd planował drastyczne skoki stawek: o 15 proc. w 2026 roku i o 10 proc. w 2027 roku (zamiast planowanych wcześniej 5 peoc.). Prezydent uznał, że zmiany wprowadzano w pośpiechu, co wywołałoby chaos na rynku. Zauważył też brak szczerości w argumentacji rządu. Gdyby podwyżki miały cel prozdrowotny, każda złotówka z wpływów trafiałaby bezpośrednio na leczenie – tymczasem takiego zapisu w ustawie zabrakło.

Reforma oświaty zatrzymana

Trzecie weto uderza w reformę programową szkół przygotowaną przez resort Barbary Nowackiej. Nowelizacja miała m.in. zmienić definicję podstaw programowych i przesunąć egzamin ósmoklasisty na kwiecień. Prezydent podjął decyzję po apelach m.in. "Solidarności" i organizacji rodziców. Nawrocki ocenił, że ustawa niesie ryzyko ideologizacji i chaosu. Polska szkoła potrzebuje spokoju, a nie poprawek zaraz po wprowadzeniu zmian – stwierdził.

Odpowiedź MEN

Ministra Barbara Nowacka zapowiedziała, że resort jest przygotowany i będzie wdrażać zmiany w szkołach bez względu na weto prezydenta.