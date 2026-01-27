Chodzi o czwartkową wypowiedź Donalda Trumpa w rozmowie z telewizją Fox News.

Trump: USA nigdy nie potrzebowały pomocy NATO

Prezydent USA powiedział wówczas, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO i "nigdy tak naprawdę o nic nie prosiły" sojuszników. Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu – dodał amerykański przywódca.

Reklama

Czarzasty: Wypowiedź Trumpa powinna być potępiona

Marszałek Sejmu ocenił we wtorek, że Trump odniósł się "w sposób pogardliwy w stosunku do żołnierzy innych niż amerykańscy". Jego zdaniem wypowiedź Trumpa powinna być potępiona przez polskich polityków.Nasi żołnierze walczyli, ginęli i są warci każdego dobrego słowa, każdej pochwały i olbrzymiego szacunku – mówił Czarzasty w filmie opublikowanym na platformie X.

W tym miejscu odniósł się do piątkowego wpisu prezydenta dotyczącego polskich żołnierzy w Afganistanie. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" – napisał wówczas prezydent.

Reklama

Czarzasty: Na kolanach niczego pan dla Polski nie załatwi

Naprawdę? Nie stać pana na to, żeby powiedzieć panu prezydentowi Trumpowi: "Zrobiłeś rzecz haniebną, zapomniałeś o żołnierzach innych niż Amerykanie"? – pytał Czarzasty. Panie prezydencie, na kolanach niczego pan dla Polski nie załatwi – dodał.

Czarzasty: Prezydent może wziąć przykład z premiera Wielkiej Brytanii

Jego zdaniem prezydent "może wziąć przykład" z reakcji premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, po której Trump podkreślił, że żołnierze Wielkiej Brytanii "zawsze będą ze Stanami Zjednoczonymi", a brytyjskie wojsko "nie ma sobie równych".

Panie prezydencie Nawrocki, można? Można – podkreślił Czarzasty.

W zeszłym tygodniu Starmer ocenił m.in., że uwagi Trumpa były skandaliczne i obraźliwe. Zasugerował też, że Trump powinien przeprosić za wypowiedź, w której lekceważył udział sojuszniczych wojsk.

Dzień później prezydent USA napisał, że "niezwykle odważni żołnierze Wielkiej Brytanii zawsze będą ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki". "Wojsko Wielkiej Brytanii, o ogromnym sercu i duszy, nie ma sobie równych (poza Stanami Zjednoczonymi!). Kochamy Was wszystkich i zawsze będziemy kochać!" – napisał wówczas prezydent USA na własnej platformie społecznościowej Truth Social.

Nawrocki: Prezydent Trump nie myślał o Polsce

Prócz piątkowego wpisu na platformie X, prezydent Nawrocki powiedział w niedzielę, że polski żołnierz jest naszym dobrem narodowym, żołnierzem "szanowanym przez wszystkich sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, naszych sąsiadów, a także naszych sojuszników". Jestem przekonany, że prezydent Trump nie myślał wtedy o Polsce, bo nie po to 48 godzin wcześniej mówił o polskich żołnierzach great warriors (świetni wojownicy – PAP), wielokrotnie to powtarzając – powiedział Nawrocki.