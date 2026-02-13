Sejm uchwalił ustawę o programie SAFE

W piątek Sejm uchwalił ustawę o programie SAFE. To unijny mechanizm, który pomoże Polsce sfinansować nowoczesny sprzęt wojskowy. Minister finansów Andrzej Domański wylicza, że dzięki temu rozwiązaniu Polska zaoszczędzi od 36 do nawet 60 miliardów złotych. Te ogromne środki mają realnie przyspieszyć modernizację sił zbrojnych. Rząd chce wykorzystać unijne pieniądze, aby armia szybciej otrzymała niezbędne wyposażenie.

Reklama

Za przyjęciem ustawy było 236 posłów, a przeciwko - 199. Wstrzymało się 4. Przeciwko zagłosowali głównie politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, co szybkoskomentował premier Donald Tusk.

Donald Tusk krytykuje opozycję

Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu - napisał w mediach społecznościowych.

To już nie jest opozycja, to są wrogowie polskiej niepodległości - ocenił premier.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że to jedno z najważniejszych głosowań dla przyszłości polskiego wojska. Podkreślił, że program jest transparentny i posiada mechanizmy antykorupcyjne. Z kolei minister finansów ostro skrytykował przeciwników ustawy, nazywając ich postawę działaniem na szkodę interesów Polski.

Wyścig z czasem do marca

Rząd musi działać szybko. Ustawa przygotowana przez MON musi wejść w życie najpóźniej w marcu 2026 roku. To właśnie wtedy Polska planuje podpisać z Komisją Europejską umowę na pożyczkę ze środków SAFE.